Maghreb : d’importants travaux annoncés dans un aéroport

L’Office national des aéroports (ONDA) vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la construction du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, après avoir déjà entamé le processus pour le marché du terrassement. Selon l’annonce faite par l’ONDA, les travaux de terrassement débuteront en juin prochain, tandis que le chantier de construction est planifié pour fin 2025.

Cette démarche vise à identifier les entreprises compétentes avant de lancer l’appel à la concurrence pour la réalisation du projet en mode « conception-réalisation« .

Le nouveau terminal, conçu en forme de « H« , comprendra un cœur central d’une capacité de 30 000 passagers et des jetées extensibles pouvant accueillir 20 000 passagers supplémentaires.

Équipé de technologies de pointe, notamment un système automatique de traitement des bagages, il sera complété par une nouvelle piste parallèle de 3 700 mètres sur 45 mètres, des voies de circulation, des parkings avions et une nouvelle tour de contrôle de 42 mètres de hauteur.

Caractéristiques techniques et architecturales

S’étendant sur 450 000 mètres carrés, la superstructure du terminal sera réalisée en charpente métallique, avec des parties enterrées en béton armé. Au-delà de sa fonction d’infrastructure de transport, ce terminal incarnera l’identité culturelle marocaine dans sa diversité. Son architecture s’inspire des motifs géométriques andalous, des tapis berbères de l’Atlas et des arcs élégants des médinas, fusionnant tradition et modernité dans une vision harmonieuse et avant-gardiste.

Les espaces verts jouent un rôle essentiel dans ce projet ambitieux. L’ONDA a prévu d’intégrer deux zones arborées et végétalisées sous forme d’oasis au cœur même de l’aéroport, offrant aux voyageurs une expérience immersive qui valorise le patrimoine naturel marocain tout en créant un contraste apaisant avec l’architecture contemporaine du terminal.

Calendrier et finalité du projet

Ces espaces verts serviront d’environnements de calme et de décompression pour les voyageurs, leur permettant de se détendre avant ou après leur vol dans une ambiance sereine. D’après le calendrier établi par l’ONDA, si tout se déroule conformément aux prévisions, le nouveau terminal sera livré en 2029, marquant une étape importante dans le développement des infrastructures aéroportuaires du Maroc.