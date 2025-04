Maghreb – Europe : une alliance contre l’immigration clandestine

Ph d'illustration : SOCIAL MEDIA / SEA-EYE

Lutte contre les réseaux criminels, sécurisation des frontières maritimes, prévention des drames humains : l’Espagne et le Maroc franchissent un nouveau cap dans leur coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Pour la première fois, la Garde civile espagnole et la Gendarmerie royale marocaine ont déployé des patrouilles communes au large des îles Canaries, une route migratoire tristement connue pour sa dangerosité.

Ce partenariat vise à démanteler les réseaux criminels qui orchestrent le transport illégal de migrants en exploitant leur détresse. Ces filières utilisent des embarcations de fortune pour rallier l’archipel espagnol depuis les côtes marocaines, mettant en péril la vie de milliers de personnes chaque année. En renforçant leur coordination sur le terrain, Rabat et Madrid entendent non seulement améliorer leur capacité de détection des tentatives de traversée, mais aussi agir en amont en démantelant les cellules de passeurs et en sensibilisant les populations vulnérables aux risques encourus.

Ce déploiement commun illustre la volonté des deux pays de conjuguer leurs efforts face à un défi migratoire qui demeure une source de tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Union européenne. Pour l’Espagne, qui fait face à une pression migratoire croissante aux Canaries, cette initiative pourrait marquer une étape clé dans la gestion de ce phénomène. Côté marocain, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le contrôle des départs tout en obtenant des contreparties économiques et politiques de la part de ses partenaires européens.

En attendant d’en mesurer les effets concrets, cette coopération policière inaugure une nouvelle dynamique sécuritaire entre les deux rives du détroit de Gibraltar, avec l’espoir d’endiguer un trafic humain qui continue de faire des victimes.