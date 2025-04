Maghreb: la colère monte en Espagne face à l’invasion d’un produit

Photo : DR

L’ouverture des frontières commerciales, si elle encourage la diversité de l’offre sur les marchés, peut également générer des tensions économiques inattendues. Certains secteurs agricoles en subissent les effets directs, notamment lorsqu’un produit importé, proposé à un coût plus bas, entre en concurrence avec la production locale. En Espagne, cette dynamique suscite des crispations parmi les cultivateurs d’avocats, particulièrement dans la région de Valence, où la montée en puissance des importations marocaines est perçue comme une menace croissante.

Au cours du mois de janvier, l’Espagne a réceptionné plus de 14 000 tonnes d’avocats venus du Maroc, soit une augmentation de 89 % par rapport à la même période de l’année précédente. Une progression jugée préoccupante par les agriculteurs valenciens, d’autant plus que la tendance s’inscrit dans une évolution annuelle marquée : 262 071 tonnes d’avocats ont été importées au total en 2024, affichant une hausse de 8 % en un an.

Publicité

Les conséquences sur le marché intérieur ne se sont pas fait attendre. La variété Lamb Hass, très prisée dans la Communauté valencienne, subit une pression accrue. Le prix moyen à la production a plongé à 1,73 euro le kilo en mars, contre 2,44 euros l’an dernier à la même période, soit une baisse de plus de 29 %. Cette chute des prix complique la commercialisation des récoltes locales, issues de 4 000 hectares de plantations dans la région, ce qui représente environ 20 % de la superficie nationale dédiée à cette culture.

En parallèle de ces difficultés économiques, les producteurs déplorent une multiplication des vols dans les vergers et interpellent les autorités sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité durant la saison de récolte. Ils appellent également à une régulation plus ferme des importations pour freiner ce qu’ils considèrent comme une concurrence déséquilibrée.

Face à cette situation, certains exploitants expriment leur inquiétude quant à la viabilité de leur activité. Le maintien de la culture de l’avocat dans cette région agricole dépendra en partie de la capacité des pouvoirs publics à répondre aux préoccupations des acteurs locaux, confrontés à un marché de plus en plus dominé par des fruits venus de l’étranger à des coûts défiant toute concurrence.