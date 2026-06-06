Algérie : un hôtel fermé à Alger après la profanation du drapeau national

Le ministère algérien du Tourisme et de l’Industrie traditionnelle a ordonné la fermeture immédiate du Legacy Luxury Hotel, établissement situé dans la commune d’Hydra à Alger, après la diffusion d’une vidéo montrant le drapeau national posé à même le sol lors d’un événement privé organisé dans ses locaux. La mesure a été annoncée ce samedi 6 juin dans un communiqué officiel signé par la ministre Houria Meddahi.

La séquence, filmée lors d’une soirée organisée par l’agence Skytok à l’intérieur de l’hôtel, avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux dès le 5 juin. L’emblème national y apparaissait utilisé comme tapis, ce que des milliers d’internautes ont qualifié de profanation, réclamant des poursuites judiciaires. L’hôtel avait réagi en publiant un communiqué niant toute intention d’irrespect, précisant que les images ne reflétaient pas les valeurs de l’établissement. Cette mise au point n’a pas suffi à endiguer la controverse.

Fermeture administrative et retrait de permis

Le ministère du Tourisme a pris deux décisions en même temps : la fermeture immédiate de l’établissement et le retrait de son autorisation d’exploitation. Ces sanctions font suite à une réunion extraordinaire organisée par la ministre, après l’analyse d’un rapport d’inspection réalisé sur place par des agents du ministère. Selon le communiqué officiel, ces mesures ont été mises en œuvre en coordination avec les services compétents de l’État.

Un comité d’enquête dépêché sur place

La ministre a également demandé la mise en place d’une commission d’enquête sur le terrain, dirigée par l’inspecteur général du ministère et la directrice du Tourisme et de l’Industrie traditionnelle d’Alger. Cette commission a pour mission de produire un rapport complet sur les circonstances de l’incident. Le communiqué ministériel précise que toute violation des obligations légales et de l’éthique professionnelle imposées aux établissements hôteliers fera l’objet de « la stricte mise en œuvre des procédures légales en vigueur ». Le rapport du comité d’enquête constituera la base des éventuelles suites judiciaires ou administratives supplémentaires. Aucune date de dépôt n’a été communiquée à ce stade.