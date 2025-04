Maghreb: panorama des armes antiaériennes d’un pays

Le système Patriot (DR)

Face à la prolifération des menaces transnationales et à l’évolution rapide des technologies militaires, de nombreux États investissent massivement dans la modernisation de leurs dispositifs de défense. Qu’il s’agisse de conflits ouverts, d’attaques de drones ou de tensions régionales, la maîtrise du ciel est devenue un impératif stratégique. Dans cette dynamique, les pays du Maghreb s’inscrivent dans une course discrète mais soutenue à la modernisation de leurs capacités. Le Maroc, notamment, a entrepris de renforcer sa défense aérienne en diversifiant ses partenariats et en optant pour une architecture multicouche combinant savoir-faire américain, israélien, chinois et français.

Le système Barak MX, acquis auprès d’Israël en 2022 pour un montant estimé à 500 millions de dollars, s’inscrit dans ce processus. Conçu pour intercepter différents types de menaces aériennes, y compris les missiles balistiques à moyenne portée, il s’ajoute à un arsenal en constante évolution. Le Patriot PAC-3 MSE, produit par les États-Unis, fait également partie des équipements en vue. Destiné à neutraliser des missiles de croisière ou balistiques, ce système renforce la volonté du royaume de disposer de moyens de dissuasion crédibles et performants.

Cette montée en puissance technologique s’appuie sur des acquisitions antérieures. Le Sky Dragon 50, acheté en 2017 à la Chine pour environ 230 millions d’euros, offre des capacités à moyenne portée. Il a été suivi en 2021 par le FD-2000B, également chinois, pour assurer la couverture longue portée. La France, pour sa part, a livré le système VL Mica en 2022, évalué à 192 millions d’euros. Ensemble, ces équipements forment un réseau coordonné, associant radars, postes de commandement et batteries de tir, apte à détecter, suivre et intercepter diverses cibles aériennes.

Les autorités marocaines étudient également d’autres options. L’éventualité d’un recours au système israélien Spyder, voire à l’Iron Dome, a été évoquée, bien que le coût de ce dernier constitue un obstacle non négligeable. Des partenariats technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle avec des industriels comme Lockheed Martin, sont également à l’étude pour soutenir les efforts de modernisation.

L’ensemble de ces initiatives représente un investissement total estimé entre 1,11 et 1,16 milliard d’euros. Elles traduisent une stratégie qui dépasse la seule protection du territoire national. Il s’agit aussi, dans un contexte marqué par des équilibres militaires sensibles, d’affirmer une posture de vigilance et de préparation. Ce renforcement s’inscrit dans un environnement régional où les capacités des voisins, en particulier l’Algérie dotée de systèmes russes performants comme le S-300PMU2 ou le Pantsir-S1, restent une variable importante de la réflexion stratégique marocaine.