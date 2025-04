Maghreb : un programme de la BAD pour optimiser les compétences dans ce secteur

Banque africaine de développement

La Banque africaine de développement (BAD) poursuit son engagement en faveur d’un développement durable et inclusif sur le continent. Du 14 au 18 avril 2025, l’institution panafricaine organise à Rabat un atelier de haut niveau qui a réuni plus de 80 acteurs marocains issus de divers horizons. L’objectif est de renforcer l’expertise nationale sur les normes environnementales et sociales appliquées aux projets financés par la Banque.

À travers cette initiative, la BAD entend doter les responsables publics, les porteurs de projets, les consultants et les représentants de la société civile d’outils concrets pour mieux intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les projets de développement. L’approche se veut pratique et proactive, à l’heure où les standards internationaux en matière de sauvegarde deviennent de plus en plus exigeants.

Les ateliers ont permis d’aborder en profondeur les politiques de la BAD en matière d’évaluation d’impact, de gestion des risques, de protection des populations affectées et de préservation des écosystèmes. Un accent particulier a été mis sur les mécanismes de prévention, de suivi et de réponse, afin d’anticiper les effets négatifs potentiels des projets d’envergure. Pour la BAD, le choix du Maroc n’est pas anodin. Le pays se positionne depuis plusieurs années comme un acteur régional clé dans la transition énergétique et la gouvernance environnementale.

Rabat accueille régulièrement des forums africains sur le climat et la durabilité, tandis que des projets majeurs comme Noor Ouarzazate ou la gestion intégrée des ressources hydriques témoignent d’une volonté politique claire. En misant sur le renforcement des compétences locales, la Banque africaine de développement ambitionne aussi de faire du Maroc un hub d’excellence pour le pilotage de projets durables à l’échelle régionale.