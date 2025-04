Morsures d’animaux au Bénin : le gouvernement déclenche la riposte après une situation à Djidja

Une recrudescence des cas de rage canine a été signalée dans plusieurs communes du Bénin au cours du premier trimestre 2025. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, conjointement avec le ministère de la Santé, a confirmé le décès d’un enfant de huit ans dans la commune de Djidja, à la suite d’une contamination.

La rage, maladie virale transmissible à l’homme par morsure, griffure ou léchage d’un animal infecté, reste mortelle en l’absence de soins précoces. Une prise en charge rapide dans une structure de santé permet toutefois d’éviter la maladie. La vaccination animale demeure le principal levier de prévention.

Publicité

Depuis 2021, des campagnes de vaccination à coût réduit sont menées sur tout le territoire. L’accès aux soins vétérinaires de proximité a été renforcé et les structures sanitaires sont équipées pour assurer une prise en charge adaptée, selon le communiqué.

Les autorités rappellent que la propagation du virus est facilitée par la présence d’animaux non vaccinés et en divagation. Des dispositions sont prises pour l’abattage systématique des animaux errants laissés sans surveillance par leurs propriétaires.

Dans le département du Zou, le préfet intérimaire, Saliou Odoubou, avait diffusé quelques jours plus tôt, un communiqué alertant sur la multiplication des cas de morsures et griffures causées par des chiens, chats et singes. Il appelait les populations à la vigilance, en soulignant le danger accru pour les enfants.

Le préfet recommandait aux propriétaires d’animaux de limiter leur divagation et de respecter scrupuleusement le calendrier de vaccination. En cas de morsure ou griffure, il conseille trois gestes :

Publicité

laver immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon neutre ou du savon local (palmida) pendant au moins 15 minutes ;

se rendre rapidement dans un centre de santé ;

éviter de tuer l’animal mordu, mais le faire examiner par un vétérinaire pour une observation de 15 jours.

Il précise que tout animal errant, non identifié, fera l’objet d’un abattage par les forces de sécurité publique, les sapeurs-pompiers et les agents du service de l’inspection forestière du Zou.