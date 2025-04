Rivalités au Maghreb : nouvelle affaire susceptible d’accentuer les tensions

Image pixabay

Les tensions diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc ne datent pas d’hier. Depuis plusieurs années, les différends politiques, notamment autour de la question du Sahara occidental, ont alimenté une méfiance persistante entre les deux voisins maghrébins. Cette rivalité s’est traduite par la rupture des relations diplomatiques en 2021, la fermeture des frontières terrestres depuis 1994, et un refroidissement général des échanges culturels et économiques. Dans ce climat déjà fragilisé, l’arrestation récente d’un chanteur algérien sur le sol marocain pourrait raviver les crispations.

Reda Taliani, célèbre artiste algérien, a été interpellé par les services de police à Marrakech, dans le quartier Saâda, situé dans l’arrondissement de Guéliz. Cette arrestation découle d’un différend survenu sur la voie publique, impliquant deux autres personnes. Les faits, survenus dans un contexte marqué par une agitation visible, ont dégénéré en affrontement physique. Selon des sources locales, un état d’ébriété aurait été constaté chez les protagonistes au moment des faits.

La police de Marrakech a procédé à l’arrestation des trois individus, qui ont été placés en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les responsabilités de chacun et de faire toute la lumière sur l’incident. Les autorités cherchent ainsi à reconstituer les circonstances exactes de l’altercation et à évaluer la gravité des faits reprochés.

Si l’affaire reste, à ce stade, d’ordre judiciaire, elle intervient dans un contexte où chaque geste ou incident impliquant les ressortissants des deux pays peut être perçu à travers le prisme des tensions bilatérales. L’interpellation d’une figure artistique algérienne en territoire marocain pourrait ainsi susciter des interprétations diverses, tant du côté des opinions publiques que des autorités respectives, contribuant potentiellement à un nouveau cycle de crispations entre Rabat et Alger.