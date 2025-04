Sénégal : 170 kg de drogue saisis à Fatick

Le Sénégal continue de muscler sa lutte contre le trafic de drogue. Dans la nuit du jeudi 24 avril, la brigade territoriale de Fimela, agissant avec précision et réactivité, a intercepté 170 kilogrammes de chanvre indien entre les villages de Loul Sessène et Fayil, dans le département de Fatick. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, cette importante saisie est le fruit d’une opération méticuleusement planifiée, déclenchée suite à l’exploitation d’un renseignement fiable signalant une tentative de débarquement de drogue dans cette zone rurale.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de sécurité renforcée dictée par le Haut-commandement de la gendarmerie nationale. Elle vise non seulement à perturber les circuits de distribution de stupéfiants, mais aussi à sécuriser durablement les localités rurales souvent ciblées par les trafiquants pour leur relative discrétion. Le professionnalisme des gendarmes a permis d’intercepter la cargaison avant qu’elle ne soit dispersée dans la région.

Si les circonstances précises de l’opération n’ont pas encore été détaillées, plusieurs sources proches du dossier évoquent une embuscade nocturne soigneusement montée après plusieurs heures de filature. La saisie réalisée entre Loul Sessène et Fayil met en lumière l’évolution des itinéraires du trafic de stupéfiants. Si les grandes agglomérations comme Dakar ou Thiès étaient traditionnellement les principaux points de transit, les trafiquants semblent aujourd’hui privilégier des routes secondaires pour contourner la vigilance des forces de sécurité.

Le choix de Fatick, carrefour stratégique entre l’intérieur du pays et la petite côte, n’est pas anodin. Il témoigne d’une adaptabilité inquiétante des réseaux criminels, mais aussi de la nécessité pour les forces de l’ordre d’élargir leur présence et leur surveillance sur tout le territoire. Depuis plusieurs mois, la gendarmerie sénégalaise, sous l’impulsion de son Haut-commandement, multiplie les coups de filet et les opérations ciblées contre les trafiquants de drogue. Ce nouveau succès renforce la dynamique engagée pour assécher les flux de stupéfiants avant qu’ils n’atteignent les centres urbains, où ils alimentent souvent d’autres formes de criminalité.