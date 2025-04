Sénégal : la gendarmerie met fin aux activités d’un gang

Un nouveau coup de filet vient confirmer la vigilance renforcée des forces de l’ordre sénégalaises face à la criminalité transfrontalière. Le 18 avril 2025, la brigade territoriale de la gendarmerie de Diamniadio a réussi à mettre fin aux agissements d’un groupe armé présumé d’origine sierra-léonaise, dont les activités criminelles s’étendaient sur plusieurs quartiers périphériques.

Onze individus, tous ressortissants de la Sierra Leone, ont été interpellés à l’issue d’une opération coordonnée. Les chefs d’accusation sont multiples : détention de chanvre indien et de kush, vagabondage, séjour irrégulier et menaces de violences contre des civils. Des infractions qui, selon les premiers éléments de l’enquête, s’inscrivent dans un mode opératoire bien rôdé visant à semer la terreur dans les localités de Sébiponty, Deny Malick et Deny Demba Codou.

L’intervention des gendarmes ne s’est pas limitée aux arrestations. Une fouille méthodique du lieu de refuge du gang a permis de mettre la main sur dix téléphones portables. Ces appareils pourraient contenir des preuves de communications compromettantes ou de planification d’actes illicites. Leur analyse est en cours et pourrait conduire à d’autres interpellations ou révéler des connexions avec des réseaux criminels opérant au-delà des frontières sénégalaises.

La cellule démantelée semblait bien implantée dans la zone, profitant de la relative proximité de Diamniadio avec les grands axes de circulation pour échapper aux radars. Mais les patrouilles intensifiées, combinées à une meilleure collaboration entre les unités de terrain et les services de renseignement, ont permis de stopper net leurs activités.

Cette opération illustre la stratégie de sécurité proactive mise en œuvre par les autorités pour protéger les zones en plein essor comme Diamniadio, véritable carrefour de développement et de projets structurants. Dans un contexte sous-régional marqué par une mobilité accrue et parfois incontrôlée, la coopération entre services de sécurité et l’efficacité du maillage territorial deviennent des remparts indispensables.