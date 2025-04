Smartphones: un changement radical attendu

À partir de juin 2025, les utilisateurs de smartphones et de tablettes en Europe vont bénéficier d’une petite révolution. L’Union européenne va introduire de nouvelles règles ambitieuses pour rendre ces appareils plus durables, plus faciles à réparer et globalement plus respectueux de l’environnement. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du Pacte Vert européen et viennent compléter l’obligation du chargeur universel USB-C.

Les nouvelles réglementations vont concerner la conception même des appareils, ainsi que l’information fournie aux consommateurs via une nouvelle étiquette énergétique et un indice de réparabilité. Pour les ordinateurs, le chargeur universel deviendra obligatoire à partir du 26 avril 2026. D’ici là, les utilisateurs de smartphones profiteront déjà de nombreuses améliorations substantielles en matière de durabilité de leurs appareils.

Des appareils conçus pour durer

Les futures règles d’écoconception imposeront que les smartphones soient plus robustes, avec une meilleure résistance aux chutes accidentelles et aux rayures. Les fabricants devront concevoir des appareils capables de résister à 45 chutes (35 pour les modèles pliants) d’une hauteur d’un mètre, sans protection ni étui, tout en conservant leur fonctionnalité.

En ce qui concerne la batterie, elle devra maintenir au moins 80% de sa capacité initiale après 800 cycles complets de charge et décharge, et son remplacement devra être facilité. Les fabricants proposeront soit des batteries facilement remplaçables avec des outils standards, soit garantiront une étanchéité certifiée (IP67), permettant une immersion sous l’eau pendant au moins 30 minutes.

Droit à la réparation et mises à jour prolongées

Des fonctionnalités logicielles de gestion optimisée de la batterie deviendront obligatoires pour prolonger sa durée de vie, et les utilisateurs pourront accéder aux informations concernant l’état de santé de leur batterie.

En outre, les fabricants auront l’obligation de rendre disponibles les pièces détachées essentielles pendant au moins sept ans après la fin de la commercialisation d’un modèle. Ces pièces (écrans, batteries, caméras, ports de charge) devront être livrées rapidement, sous 5 à 10 jours ouvrables.

Une étiquette pour un choix éclairé

Une nouvelle étiquette fera son apparition sur les smartphones et tablettes neufs en juin 2025. Inspirée de celle déjà présente sur l’électroménager, elle indiquera non seulement la classe d’efficacité énergétique (de A à G), mais aussi l’autonomie de la batterie, sa durée de vie en cycles de charge, la résistance aux chutes, le niveau de protection contre l’eau et la poussière, ainsi qu’un indice de réparabilité noté de A à E.