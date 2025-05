AfriDance : Le Bénin se prépare à écrire une nouvelle page de l’histoire culturelle

Photo : DR

L’esplanade de l’Amazone au Bénin accueillera AfriDance le 25 octobre 2025, un événement culturel d’envergure internationale qui vise à rassembler plus de 3 000 danseurs pour réaliser une chorégraphie collective et faire entrer le Bénin dans le Livre Guinness des records.

Dans les jours à venir, une vidéo officielle de la chorégraphie sera dévoilée sur les plateformes AfriDance (TikTok, Facebook, site en ligne). Les participants devront s’enregistrer en train de reproduire les pas et les rythmes de la vidéo pour être sélectionnés. « Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, votre place est parmi nous », a déclaré Ousmane Assan, président du comité d’organisation. L’événement est ouvert à toutes les tranches d’âge : enfants, adolescents, adultes, seniors. Amateurs ou professionnels sont les bienvenus. « Même si vous ne pouvez pas danser, venez vivre l’émotion. Ce sera un moment historique », a ajouté Carmélita Siwa, directrice artistique.

Ousman Hassan a présenté AfriDance comme un acte de foi en l’humanité et en la culture, unissant les gens dans un message fort de paix et de cohésion. Il a exprimé sa fierté et son émotion face à cette initiative historique, soulignant qu’au-delà de l’exploit technique, AfriDance représente un symbole d’unité dans un monde souvent divisé par les tensions et les conflits. « Faire danser ensemble, en harmonie, des milliers de personnes, c’est un moment fort qui parlera de paix », a-t-il déclaré. Le projet s’inscrit également dans une dynamique de national branding visant à faire du Bénin une terre d’accueil et de créativité.

Carmélita Siwa a évoqué le pouvoir de la danse comme langage universel, insistant sur le fait qu’elle peut rassembler des personnes de tous horizons, indépendamment de leur culture ou de leur langue. « Ce 25 octobre, peu importe d’où vous venez, la danse sera notre point commun », a-t-elle affirmé. William Codjo, directeur de l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), a salué cette initiative culturelle d’envergure. Il a souligné le rôle central de l’Adac dans la promotion des arts et de la culture au Bénin et a exprimé son enthousiasme pour un projet qui met en lumière la richesse des expressions culturelles africaines. « AfriDance incarne parfaitement notre vision de valorisation du patrimoine immatériel et de promotion de la créativité », a-t-il déclaré. Le projet AfriDance ne se limite pas à un simple événement artistique ; il représente une opportunité de développement économique et touristique pour le Bénin. En combinant culture et tourisme, AfriDance aspire à positionner le Bénin comme un épicentre de la créativité en Afrique.

Les organisateurs lancent un appel à tous les amoureux de la danse, ainsi qu’aux partenaires publics et privés, pour soutenir cette initiative qui vise à rassembler et à célébrer la diversité culturelle à travers la danse. Le 25 octobre 2025, Cotonou sera le cœur battant de la danse africaine, et chacun est invité à rejoindre ce mouvement unique.