Automobile : ce groupe européen prépare un assaut contre la Chine

Lors du Salon de l’automobile de Shanghai, Mercedes-Benz a présenté une avancée technologique notable : un revêtement capable de générer de l’électricité, transformant potentiellement chaque véhicule en un panneau solaire mobile. Cette innovation, d’une épaisseur de cinq micromètres et d’un poids de seulement 50 grammes par mètre carré, se caractérise par un aspect gris mat et pourrait révolutionner l’autonomie des véhicules électriques.

D’après les estimations du constructeur allemand, ce revêtement pourrait permettre de parcourir jusqu’à 14 000 km par an dans une ville comme Pékin et jusqu’à 20 000 km à Los Angeles, sans nécessiter de recharge supplémentaire. Plus robuste que les cellules solaires conventionnelles, il continuerait à produire de l’électricité même en cas de dommage.

La Chine en position dominante

La Chine bénéficie d’un avantage significatif sur ce marché en pleine expansion. Grâce à ses nombreux développements technologiques et à l’émergence de géants comme BYD, elle occupe une position de leader dans l’innovation automobile électrique, rendant la compétition particulièrement intense pour les constructeurs occidentaux comme Mercedes.

Avant que cette technologie ne devienne une réalité commerciale, plusieurs défis doivent encore être relevés. Mercedes travaille notamment sur un vernis capable d’ajouter de la couleur sans compromettre l’efficacité du revêtement, avec un objectif de limiter la perte de rendement à un maximum de 6%. Le revêtement doit également pouvoir être appliqué comme une laque automobile classique pour faciliter sa production à grande échelle.

Perspectives d’avenir incertaines

Selon Eilien Böhme, responsable du département « Innovations & Technologies du futur » chez Mercedes-Benz, les délais de commercialisation restent incertains : « Certaines technologies pourront être mises sur le marché rapidement, d’autres prendront encore beaucoup de temps, car les obstacles sont nombreux. Cinq, dix ou même quinze ans… je ne promets rien. » Cette prudence reflète les défis technologiques et industriels considérables que représente cette innovation révolutionnaire.