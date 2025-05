Aviation au Maghreb : une nouvelle compagnie aérienne dans les tiroirs

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

L’Algérie s’apprête à franchir un nouveau cap dans l’organisation de son transport aérien intérieur. D’après les informations diffusées par nos confrères d’Obsveralgerie.com, le gouvernement a validé la création d’une nouvelle compagnie aérienne nationale qui sera exclusivement dédiée aux vols domestiques. Ce projet s’appuie sur une partie des moyens humains et matériels de Tassili Airlines, une filiale du groupe Sonatrach.

Le but est d’améliorer la couverture aérienne du territoire, notamment dans les zones éloignées ou difficilement accessibles. Au cours d’une récente réunion ministérielle, les bases du projet ont été posées, avec la mise en place d’un groupe de travail chargé de suivre toutes les étapes nécessaires au lancement de la nouvelle structure.

Concrètement, une partie des avions de Tassili Airlines, son personnel navigant, ses techniciens et certaines de ses infrastructures seront transférés vers la future compagnie. Cette approche permet de limiter les investissements initiaux tout en capitalisant sur une expertise déjà présente.

La décision de s’appuyer sur une structure existante répond à un impératif de rapidité et d’efficacité. Tassili Airlines dispose déjà d’une flotte régionale adaptée aux vols courts et d’une équipe rodée à l’exploitation de lignes intérieures.

Ce redéploiement s’inscrit dans une volonté plus large des autorités de renforcer les services publics dans les zones peu desservies. En facilitant les déplacements internes, le gouvernement espère stimuler les échanges économiques, améliorer l’accès aux services essentiels et renforcer la cohésion territoriale. À l’heure où la question de la mobilité devient centrale pour l’équilibre régional, cette nouvelle compagnie pourrait jouer un rôle clé dans la réduction des inégalités d’accès et le désenclavement des régions isolées.

Il reste désormais à suivre les prochaines étapes de mise en œuvre et à observer la manière dont cette nouvelle entité s’intègrera dans le paysage aérien national. Pour les usagers, une meilleure offre de transport intérieur est attendue, avec des dessertes plus fréquentes et mieux adaptées aux réalités du terrain.