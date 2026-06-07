Algérie : 1 204 arrestations liées à la criminalité organisée en mai 2026

L’Armée nationale populaire algérienne (ANP) a rendu public, ce 7 juin 2026, son bilan opérationnel pour le mois de mai. Le ministère de la Défense nationale (MDN) fait état de 1 204 interpellations dans le cadre de la lutte contre les réseaux de trafic, auxquelles s’ajoutent 227 arrestations de trafiquants de drogue et 1 580 migrants en situation irrégulière appréhendés sur le territoire national.

Des saisies massives de carburant et d’équipements

Le volet criminalité organisée domine le bilan de mai. Au-delà des arrestations, l’ANP a mis la main sur 137 988 litres de carburant, 526 pompes et 789 groupes électrogènes, un ensemble qui dessine le profil d’un trafic structuré d’équipements et de produits subventionnés, dont le détournement vers les pays voisins constitue une problématique aux frontières algériennes. Trois détecteurs de métaux et 24 armes de chasse ont également été saisis, ainsi que 132 véhicules confisqués dans le cadre de ces opérations.

Trafic de drogue : psychotropes et cocaïne en tête

Sur le front des stupéfiants, le MDN recense la saisie de 3 503 986 comprimés psychotropes, de 85,30 kilogrammes de cocaïne et de 17,77 quintaux de kif traité. Le volume de comprimés saisi montre la pression du trafic de psychotropes, que les autorités algériennes identifient depuis plusieurs années comme l’une des principales menaces aux frontières ouest et sud du pays.

Concernant la lutte antiterroriste, le bilan de mai est plus limité : deux individus se sont rendus aux forces de sécurité, deux armes ont été récupérées et 27 personnes soupçonnées d’apporter un soutien logistique à des groupes armés ont été arrêtées. Le MDN publie ces bilans opérationnels chaque mois. Celui de juin 2026 est attendu et permettra de mesurer la tendance observée en mai.