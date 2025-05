Bénin : Ce que Wilfried Houngbédji dit du CIIEEL

Photo : DR

Le gouvernement béninois prévoit la construction d’un Centre d’identification, d’immigration, d’émigration et des élections (CIIEEL) à Cotonou. L’autorisation de contractualisation du projet a été actée. Le futur centre regroupera quatre structures : la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI), et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l’extérieur (DACBE).

Face aux médias, vendredi 23 mai 2025, le porte-parole du gouvernement a précisé les objectifs du projet. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, il s’agit de centraliser les services d’état civil pour en améliorer le fonctionnement. « En fait, vous aurez sur place à peu près tout ce qui concerne l’état civil. Et si ces administrations communiquent entre elles, c’est encore plus facile que lorsqu’elles sont dispersées », a-t-il déclaré.

Publicité

Le centre, d’une superficie de 30 062 m², comprendra des bâtiments de quatre niveaux pour la CENA, l’ANIP et la DEI. La DACBE y occupera un édifice à deux niveaux. L’infrastructure comprendra aussi une salle de conférence, un hall pour les usagers, ainsi qu’une zone technique et d’impression. Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de réorganisation administrative à Cotonou. Il accompagne la mise en place d’autres zones thématiques : cité sécurité-défense, cité ministérielle, cité financière, quartier culturel et créatif. L’ambition du gouvernement est de moderniser l’administration publique et de faciliter l’accès des citoyens aux services essentiels.