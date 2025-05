Bénin : De grandes avancées dans le monde du travail selon Mathys Adidjatou

Photo : DR

Le ministre du travail et de la fonction publique a délivré un message au monde du travail à l’occasion de la commémoration de l’édition 2025 de la fête du travail au Bénin. Dans son adresse, Mathys Adidjatou a exposé les performances socio-économiques et les changements intervenus dans les conditions de vie et de travail des travailleurs béninois. Elle a évoqué également la promotion de l’emploi décent et le renforcement de la justice sociale au Bénin.

Pour le ministre du travail et de la fonction publique, « en dépit des défis liés à la flambée des prix, aux facteurs exogènes notamment aux conflits régionaux et aux bouleversements technologiques, le gouvernement a maintenu le cap des réformes structurelles en matière d’emploi, de protection sociale et de modernisation de la fonction publique ». Cela a permis d’enregistrer des avancées notables et significatives dont les impacts ne sont plus à démontrer selon Mathys Adidjatou. Pour preuve, en 2024, 10247 demandeurs d’emploi ont été insérés dans l’emploi à travers le programme spécial d’insertion dans l’emploi (Psie) à fin décembre 2024. 21353 personnes ont rejoint les emplois salariés et 21024 ont été insérés dans les emplois indépendants par le biais du programme Azoli.

Publicité

Mathys Adidjatou n’a pas manqué de parler de la pré-insertion dans les établissements d’enseignements publics. À ce niveau, le gouvernement rappelle qu’ils sont trente quatre mille cent cinq (34.105) Aspirants au Métier d’Enseignant à travailler pour le compte du Programme Spécial de pré-insertion dans l’Enseignement Maternel, Primaire, Secondaire, technique et professionnel

En termes de perspective pour le secteur de l’emploi, il est prévu en 2025 d’accroître l’inclusion économique de cinquante mille jeunes, dont vingt-cinq mille jeunes dans l’emploi salarié et vingt-cinq mille dans l’emploi indépendant, dont 50 % de femmes. Au niveau de la fonction publique, le ministre du travail et de la fonction publique a évoqué le recrutement entre mai 2024 et avril 2025, de sept cent soixante-quinze (775) agents de l’État au profit du ministère de la Justice et de la législation, du ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, du ministère de l’Économie et des finances et du Ministère de la Santé. Un autre recrutement a permis de mettre à disposition du ministère de l’économie et des finances, du ministère de la santé, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère des affaires sociales et de la microfinance, mille deux cent soixante-quinze (1275) agents de l’État.

Par ailleurs, l’adoption du Décret N°2025-150 du 26 mars 2025 modifiant et complétant le décret n° 2023-373 du 19 juillet 2023 a concrétisé le reversement en agent contractuel de droit public de l’État (Acdpe), des lauréats de l’évaluation diagnostic de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

La Fonction publique sous la gouvernance de Patrice Talon s’est améliorée selon Mathys Adidjatou avec la poursuite et l’intensification de la digitalisation des services publics dans le but de faciliter l’accès des usagers en général et des travailleurs en particulier aux services administratifs, de manière plus rapide, plus transparente et plus équitable.

Publicité

Le dialogue social a été renforcé avec le fonctionnement des cadres de dialogue social, tant au niveau national, que sectoriel, avec la tenue régulière de concertation, de consultation et de négociations collectives et des commissions administratives paritaires. En clair, selon le message de Mathys Adidjatou, le monde du travail vit de meilleurs moments au Bénin depuis quelques années.