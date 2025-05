Bénin : Edouard Loko visite la Srtb (ex-Ortb)

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Loko, a effectué une visite de travail ce mercredi 30 avril 2025 dans les locaux de la Société de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (SRTB), à Cotonou. Accompagné de membres de son cabinet et de plusieurs conseillers, il a échangé avec les équipes de la radio et de la télévision nationales sur les réalités du terrain.

La délégation a visité les installations techniques, les salles de rédaction, les régies ainsi que les espaces en rénovation. Cette rencontre a permis de faire le point sur les conditions de travail, les besoins en équipements, en ressources humaines et les efforts à maintenir pour garantir une information professionnelle, équilibrée et conforme aux normes.

Le président Loko a encouragé le personnel à rester engagé dans la mission de service public, en insistant sur le respect des principes d’éthique et de déontologie. Il a salué les progrès observés à la SRTB et exprimé la volonté de la HAAC d’accompagner les efforts visant à renforcer le rôle des médias dans la société.

La Directrice générale de la SRTB, Angela Aquereburu Rabatel, a remercié l’autorité de régulation pour cette visite, qu’elle a qualifiée de signe d’écoute et d’intérêt pour les défis que rencontrent les médias publics. Elle a plaidé pour un partenariat renforcé entre les deux structures. Dans le même élan, six radios ont vu leurs conventions renouvelées par la HAAC à l’issue d’un processus conforme aux exigences en vigueur. Il s’agit de Radio Maranatha, Radio Wêkê, Royal FM, Tuko Sari FM, CAPP FM et Alléluia FM Bénin.

Pour le président Loko, ce renouvellement récompense les organes qui ont respecté leurs engagements. Il a rappelé que le 30 juin 2025 marque la date limite pour les médias encore non à jour, tout en précisant que la HAAC veillera à une application équitable des règles. « Vous avez prouvé votre attachement à vos médias. Nous allons continuer à vous soutenir », a-t-il affirmé. Au nom des promoteurs, Issa Badarou-Soulé, responsable de Radio Wêkê, a salué l’ouverture et la rigueur du président de la HAAC. Il a réaffirmé l’engagement des médias concernés à respecter leurs obligations et a sollicité l’appui de l’institution dans la poursuite de leurs activités.