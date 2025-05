Bénin : L’Union Islamique du Bénin échange avec Les Démocrates sur la situation politique nationale

Logo du parti "Les Démocrates"

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a franchi une étape significative dans son initiative de dialogue républicain en accueillant, le mardi 6 mai 2025, une délégation de députés du parti Les Démocrates. Cette rencontre, qui s’inscrit dans une série d’échanges avec les formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, vise à aborder des sujets d’intérêt commun et à renforcer le dialogue entre les institutions religieuses et politiques.

L’initiative de l’UIB fait suite à une correspondance adressée à l’ensemble des groupes parlementaires, proposant des discussions sur des questions cruciales pour la communauté musulmane et la nation dans son ensemble. Au cœur des échanges figure la proposition d’initiative législative visant à une meilleure prise en compte des fêtes musulmanes dans le calendrier des jours fériés légaux du Bénin.

Les discussions ont été qualifiées de constructives, permettant un partage de points de vue sur les fondements, les modalités et les étapes d’élaboration de cette proposition de loi. Les représentants du parti Les Démocrates ont exprimé leur soutien aux valeurs d’inclusion, de reconnaissance et d’équité dans la diversité religieuse nationale, soulignant leur attachement à ces principes.

Au-delà de la question des jours fériés, la rencontre a également permis d’aborder des enjeux majeurs tels que la paix, la cohésion sociale et les perspectives démocratiques. Les discussions ont porté sur certaines dispositions du Code électoral, et les députés présents ont exprimé le souhait de voir les forces vives de la nation, y compris les faîtières religieuses, jouer un rôle d’accompagnement dans le renforcement du climat de confiance à l’approche des élections de 2026.

L’UIB a salué l’engagement républicain de la délégation reçue et s’est réjouie de l’intérêt manifesté pour un dialogue ouvert, respectueux et apaisé. L’organisation a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre les échanges avec les autres partis représentés à l’Assemblée nationale, dans un esprit de concertation et de construction nationale. La rencontre s’est conclue dans une atmosphère fraternelle et cordiale, marquée par une prière commune pour la paix, l’unité nationale et la stabilité du Bénin.