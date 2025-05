Photo : DR

Me Renaud Agbodjo, avocat de Reckya Madougou, a tiré la sonnette d’alarme concernant l’état de santé de sa cliente, incarcérée depuis mars 2021 à la prison civile d’Akpro-Missérété. Intervenant le dimanche 25 mai 2025 sur le plateau de l’émission « L’invité » diffusée par Esae TV, l’homme de droit a exprimé de vives inquiétudes quant à la détérioration physique et psychologique de l’ancienne ministre.

Sans entrer dans les détails médicaux, couverts par le secret professionnel, Me Agbodjo a indiqué que l’opposante béninoise présente des troubles de santé qui s’aggravent avec le temps. Il évoque notamment des problèmes de vision et d’autres pathologies liées, selon lui, aux conditions de détention. « Reckya Madougou est malade. Physiquement, elle ne va pas bien », a-t-il affirmé à l’antenne. L’avocat déplore également les conditions de détention qu’il juge inadaptées et peu respectueuses de la dignité humaine, contribuant, d’après lui, à la dégradation de l’état général de sa cliente.

Publicité

Estimant la situation préoccupante, Me Agbodjo en appelle à la responsabilité des autorités béninoises. Il invite le président Patrice Talon à faire preuve de dépassement face à ce qu’il considère comme une affaire politique. « Je demande au chef de l’État de transcender les rancœurs à l’encontre d’une opposante », a-t-il déclaré, exhortant par ailleurs le président à clore son mandat sur une note d’apaisement.

Reckya Madougou, ancienne ministre de la Justice sous Boni Yayi, avait été arrêtée alors qu’elle se présentait à l’élection présidentielle de 2021. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour « financement du terrorisme », un verdict largement contesté par ses soutiens et par des organisations de défense des droits humains, qui évoquent une procédure entachée d’irrégularités et des pressions sur la justice.