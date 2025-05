Bénin : Un pasteur floué de 15 millions (l’affaire devant la Criet)

Un dossier de faux et usage de faux en écriture publique a été examiné le mardi 20 mai 2025 par la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Libre Express qui a assisté au procès, le principal mis en cause, en détention provisoire depuis mars 2025, est accusé d’avoir escroqué plusieurs personnes, dont un pasteur qui réclame 15 millions FCFA.

Le prévenu s’est présenté comme gestionnaire de projets et ancien employé d’une organisation non gouvernementale. Il lui est reproché d’avoir falsifié un décret présidentiel censé être signé par le chef de l’État, Patrice Talon, ainsi que par deux membres du gouvernement : le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, et le ministre des Finances, Romuald Wadagni. Ce faux document, retrouvé à son domicile, l’aurait aidé à se faire passer pour le promoteur d’un projet baptisé « PAG MIRADOR ».

Lors de son audition, l’intéressé a reconnu être l’auteur du faux à partir d’un décret authentique, tout en niant son usage. Toutefois, un juge a souligné que ce document aurait été utilisé pour convaincre le pasteur de lui remettre une somme de 15 millions FCFA. Les échanges ont également révélé qu’un autre document falsifié faisait état d’une prétendue transaction de 10 milliards FCFA. Questionné à ce sujet, l’homme a affirmé avoir utilisé ce document à des fins pédagogiques dans ses cours de gestion de projet. Il a soutenu que son projet PAG MIRADOR visait à sécuriser les zones côtières du Bénin.

Le mis en cause a déclaré avoir commencé à rédiger ce projet en septembre 2020, tout en affirmant qu’il ne faisait pas partie du Programme d’action du gouvernement. Il aurait laissé croire à ses interlocuteurs qu’il jouait un rôle dans l’organisation des manifestations culturelles connues sous le nom de « vodun days ». Enfin, une autre victime affirme avoir été lésée à hauteur de 500 000 FCFA. Le procès a été renvoyé au lundi 24 juin 2025.