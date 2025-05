Bénin : Vers une réconciliation entre Adrien Houngbédji et l’Upr ?

Photo : DR

L’ex-leader du Prd serait-il sur le point de fumer le calumet de la paix avec l’Union progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) ? Ce lundi 26 mai 2025, le président de l’Union progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), Joseph Djogbénou, s’est rendu au domicile de Me Adrien Houngbédji à Porto-Novo. Selon le quotidien Le Matinal qui a rapporté l’information, cette rencontre, tenue à huis clos, intervient dans un contexte de fortes tensions internes au sein de la principale formation politique soutenant le président Patrice Talon. Au centre des échanges : les critiques publiques émises par l’ancien président de l’Assemblée nationale, jugées déstabilisantes pour la cohésion du parti.

Lors de cet entretien, Me Houngbédji a rassuré Joseph Djogbénou de son attachement aux engagements pris au sein de l’UP le Renouveau, tout en exigeant des garanties concernant le positionnement politique de ses proches collaborateurs. Pour sa part, Djogbénou aurait promis de prendre en compte toutes les sensibilités dans la gestion du parti. D’autres rencontres sont annoncées afin de tenter de rétablir un climat de confiance.

Depuis février 2025, Me Adrien Houngbédji s’est montré de plus en plus critique à l’égard de la gouvernance actuelle, malgré son appartenance à la mouvance présidentielle. À l’occasion de plusieurs tribunes, dont celle du sommet des jeunes le 15 avril, il a dénoncé la persistance d’une politique d’exclusion électorale.

Dans ses propos, il a appelé à un retour à l’unité nationale, plaidé pour des élections réellement inclusives en 2026, et exhorté à la libération des prisonniers politiques ainsi qu’au retour des exilés. Il s’est également insurgé contre l’absence de participation de l’opposition aux élections passées, qualifiant celles de 2019 d’« élections wahala », et estimant qu’il n’y a « pas de démocratie sans opposition ».

Des réactions virulentes dans les rangs de la mouvance

Les prises de position de Me Houngbédji ont suscité de vives réactions au sein de la majorité présidentielle. Plusieurs figures proches du pouvoir n’ont pas hésité à le critiquer vertement, parfois en des termes considérés comme injurieux par certains observateurs. Ces attaques publiques, largement relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias, traduisent une gêne palpable au sein de la mouvance quant à la portée des propos de l’ex-président du PRD.

Face aux critiques dont il est l’objet, Me Houngbédji a reçu des soutiens notables, en particulier de l’opposition et de la société civile. Le 22 avril 2025, une délégation du groupe parlementaire Les Démocrates s’est rendue à son domicile pour lui exprimer sa solidarité. Les députés ont salué sa position en faveur de la démocratie et de l’État de droit, partageant avec lui la nécessité d’une relecture du code électoral. De son côté, Me Sadikou Alao, président de Gerddes Afrique, a salué le « retour sur le droit chemin » de Houngbédji, estimant que ses interventions sont fondées, justes et dénuées de toute arrière-pensée partisane.

Démarches de médiation et rumeurs de rapprochement

Le Médiateur de la République, Pascal Essou, s’est également entretenu avec Adrien Houngbédji le 5 mai 2025, dans le cadre d’une tournée visant à apaiser le climat politique à l’approche des élections générales de 2026. Bien que les détails de cette rencontre soient restés confidentiels, elle témoigne de la volonté des autorités de renouer le dialogue.

Dans le même temps, plusieurs observateurs perçoivent un rapprochement progressif entre l’ancien leader du PRD et le parti Les Démocrates. Bien qu’aucune déclaration officielle ne soit venue confirmer cette hypothèse, les convergences de discours et les marques de soutien mutuelles alimentent les spéculations.

Une figure politique en repositionnement ?

À travers ses récentes interventions, Adrien Houngbédji semble opérer un repositionnement stratégique, après des années de fidélité au pouvoir. Ses appels à l’unité, à la démocratie inclusive et à la fin des exclusions apparaissent aujourd’hui comme des messages adressés tant à la majorité qu’à l’opposition.

À quelques mois d’échéances électorales décisives, la posture du vétéran de la scène politique béninoise pourrait contribuer à rebattre les cartes au sein d’un paysage politique encore marqué par les fractures de ces dernières années. Le dialogue engagé avec Djogbénou pourrait sceller une réconciliation interne… ou marquer le prélude à un basculement majeur.