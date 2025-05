CANAL+ : Diffuseur exclusif de la finale de la LDC avec des avantages inédits pour ses abonnés

CANAL+ est le diffuseur exclusif de la finale de la Ligue des champions, le rendez-vous footballistique le plus attendu de l’année, qui se tiendra le 31 mai prochain. Pour permettre à tous les amoureux du football de profiter de cet événement grandiose, Canal+ offre de nouveaux avantages à ses abonnés.

Le samedi 31 mai 2025, tous les yeux seront rivés sur la finale tant attendue de la Ligue des champions UEFA, mettant en scène le Paris Saint-Germain contre l’Inter de Milan. CANAL+ est ravi d’annoncer que cet événement exceptionnel sera diffusé en exclusivité sur CANAL+ SPORT 2 dans l’ensemble de l’Afrique francophone subsaharienne, en version française. C’est une occasion unique pour les abonnés de suivre en direct, dans son intégralité et en haute définition, le dénouement d’une saison riche en surprises.

Une finale historique avec un accès facilité pour tous

Pour permettre à un maximum de passionnés de football de ne rien manquer de cet événement, CANAL+ facilite l’accès à la diffusion en rendant celle-ci disponible exceptionnellement dès la formule ÉVASION, à partir de 10 000 FCFA. Les abonnés à la formule ACCESS, qui coûte 5 000 FCFA, peuvent également profiter d’une offre spéciale. Lors de leur réabonnement, ils peuvent faire un complément de 2000 FCFA pour profiter pendant 30 jours de la formule EVASION à 7 000 FCFA au lieu de 10 000 FCFA. L’offre est valable jusqu’au 31 mai 2025 et est valable même pour les abonnés déjà coupés.

Pour plus d'informations sur les conditions d'éligibilité à cette offre, les intéressés peuvent se rapprocher des distributeurs agréés ou contacter le service client au 7055. Il est aussi possible de suivre les actualités sur la page Facebook CANALPLUSBENIN. Le réabonnement est accessible via les opérateurs mobiles MTN, MOOV, CELTIIS et auprès des distributeurs agréés. La finale de la Ligue des champions UEFA est l'événement de l'année à ne pas manquer. Rendez-vous sur CANAL+ SPORT 2, le 31 mai prochain.