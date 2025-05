Chine – USA : des avancées au sujet des droits de douane ?

Photo : © WALTER

À l’issue d’un week-end de négociations à huis clos tenues à Genève, Américains et Chinois ont affiché un rare optimisme concernant leurs discussions sur les droits de douane. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a évoqué des « progrès substantiels« , tandis que le vice-premier ministre chinois He Lifeng a parlé de « progrès importants » après deux jours d’échanges.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales, engagées dans un bras de fer commercial depuis l’imposition de droits de douane prohibitifs par Donald Trump, semblent vouloir apaiser les tensions. Selon He Lifeng, Pékin et Washington ont convenu d’établir « un mécanisme de consultation » sur le commerce. Le vice-ministre du commerce chinois Li Chenggang a précisé que ce dispositif permettrait « des échanges réguliers et irréguliers relatifs aux questions commerciales« .

Une avancée saluée au-delà des deux puissances

La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a qualifié ces discussions de « pas en avant significatif » qui « sont de bon augure pour l’avenir ». Elle a souligné que ces progrès importent « non seulement pour les États-Unis et la Chine, mais aussi pour le reste du monde, notamment les économies les plus vulnérables ».

Les tractations se sont déroulées dans un cadre prestigieux, la résidence du représentant suisse auprès des Nations unies, une villa cossue située sur la rive gauche du Lac Léman. Dès samedi soir, le président américain avait laissé entendre sur son réseau Truth Social qu’une « remise à zéro a été négociée de manière amicale mais constructive« , ajoutant en capitales : « DE GRANDS PROGRÈS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS !«

Vers un apaisement après l’escalade récente

Cette rencontre constituait la première confrontation directe entre hauts responsables des deux pays depuis que M. Trump a imposé le mois dernier une surtaxe de 145 % sur les marchandises chinoises, en plus des droits préexistants. La Chine avait riposté avec 125 % de droits de douane sur les produits américains, tout en promettant de combattre « jusqu’au bout ».