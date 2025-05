Concours Ora Juridique au Bénin : PORTEO BTP soutient l’événement

Ph : DR

Udniel Alokpo a été couronné grand vainqueur de la quatrième édition du concours Ora Juridique, tenue ce samedi 17 mai 2025 dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Ce jeune talent s’est distingué parmi six finalistes grâce à son éloquence, sa maîtrise des textes juridiques et sa capacité à incarner la parole engagée.

Initiée par l’association Théâtre Juridique dirigée par Emmanuella Diogo, cette compétition vise à vulgariser les textes de loi à travers une mise en scène artistique, où se rencontrent théâtre, art oratoire et engagement citoyen. Cette édition 2025 s’est articulée autour d’un thème fort et symbolique : la célébration de la parole, du droit et du leadership féminin dans les médias et la culture.

Le concours, soutenu cette année par d’importants partenaires, a notamment pu compter sur l’appui majeur de PORTEO BTP, une entreprise qui s’illustre de plus en plus par son engagement en faveur des initiatives culturelles et citoyennes. Par sa présence et son soutien, PORTEO BTP a permis de donner à cette édition un rayonnement particulier, en accompagnant une jeunesse avide de justice, de visibilité et de changement.

La cérémonie s’est déroulée en quatre étapes marquantes : une présentation personnelle en panégyrique, un portrait de femme de média, une prise de parole sur les inégalités de genre dans les secteurs culturels et médiatiques, suivie de débats en duo autour de la question des quotas. Un panel final composé de professionnels des médias a clôturé la soirée sur le thème des quotas de genre, posant un regard critique sur les avancées et les résistances. Le tout a été ponctué par des prestations artistiques de grande qualité, faisant de cette nuit un véritable hommage à l’art de dire le droit.

Aux côtés d’Udniel Alokpo, les autres finalistes — Ballo Erica, Hounkpè Lionel, Dona Débora, Maeva Midohoungbé et Dohoun Chancelle — ont également brillé, chacun apportant sa sensibilité et sa vision du droit au féminin. Le lauréat repart avec un trophée, une écharpe frappée Ora Juridique 2025, un lot de documents pédagogiques, et une bourse d’études de 350 000 FCFA offerte par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Emmanuella Diogo n’a pas manqué d’exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux qui rendent possible ce projet ambitieux : « Merci aux institutions qui nous soutiennent, aux partenaires engagés à divers niveaux : le cabinet Demo Horizon, la société PORTEO BTP, le centre TBC, l’Institut de Mode IMEK, ainsi qu’aux associations, ONG, fondations et clubs qui ont honoré de leur présence cette noble cause. » Ora Juridique, plus qu’un concours, s’impose désormais comme une plateforme de valorisation du droit à travers les arts, au service d’un changement social porté par la jeunesse. Grâce à des partenaires comme PORTEO BTP, cette initiative continue de prendre de l’ampleur et de faire rayonner la parole citoyenne.