Développement : Le Bénin, troisième économie la plus résiliente d’Afrique de l’Ouest en 2025

Photo : PR Bénin

Le Bénin se distingue sur la scène économique ouest-africaine. Pour l’année 2025, le pays a décroché la troisième place du classement des économies les plus résilientes de la région, selon le prestigieux FM Resilience Index. Il se positionne ainsi juste derrière le Ghana et la Côte d’Ivoire, confirmant la pertinence de ses stratégies économiques face aux chocs.

Ce classement, établi par l’Agence EconFin, évalue la capacité des pays à anticiper, absorber et surmonter les turbulences économiques, qu’elles soient d’origine interne ou externe. La performance du Bénin souligne une aptitude remarquable à s’adapter et à maintenir le cap dans un environnement global incertain.

La solidité économique du Bénin en 2025 repose sur une combinaison de facteurs clés. Le gouvernement a su mettre en œuvre une politique macroéconomique prudente, caractérisée par une gestion rigoureuse des finances publiques et une maîtrise de l’inflation. À cela s’ajoutent des réformes structurelles continues, visant à moderniser les secteurs clés de l’économie et à améliorer le cadre des affaires.

L’attractivité croissante de l’environnement d’investissement au Bénin joue également un rôle prépondérant. Les efforts déployés pour faciliter l’implantation et le développement des entreprises, tant nationales qu’étrangères, portent leurs fruits et stimulent la croissance.

Sous l’impulsion de politiques économiques ambitieuses, le Bénin a continué d’investir massivement dans les infrastructures. La modernisation des routes, des ports et des réseaux énergétiques améliore la connectivité et la productivité. La modernisation de l’agriculture, pilier de l’économie béninoise, et la digitalisation des services publics ont également renforcé les fondations du pays, le rendant moins vulnérable aux chocs extérieurs.

Si le Bénin se hisse à la troisième marche du podium, le Ghana maintient sa position de leader régional en matière de résilience économique. Accra doit cette performance à une diversification sectorielle bien menée et à une gestion proactive de sa dette, qui lui confèrent une plus grande flexibilité face aux imprévus.

Juste devant le Bénin, la Côte d’Ivoire conserve sa deuxième place. Le pays bénéficie d’une forte dynamique de croissance économique et d’un secteur privé particulièrement vigoureux, qui agissent comme moteurs de sa résilience, et ce, malgré un contexte sociopolitique qui peut parfois connaître des périodes d’instabilité.

Cette reconnaissance du Bénin par le FM Resilience Index confirme la pertinence et l’efficacité des réformes économiques engagées au cours des dernières années. C’est une validation tangible des efforts du gouvernement et du secteur privé. Une telle visibilité sur la scène économique régionale est susceptible de renforcer la confiance des investisseurs internationaux et des partenaires techniques et financiers. Cela pourrait attirer de nouveaux capitaux et des projets, contribuant ainsi à accélérer le développement du pays.

Alors que la région ouest-africaine est confrontée à de multiples défis – notamment l’inflation persistante, l’instabilité politique dans certaines zones et les chocs climatiques récurrents – la performance du Bénin en 2025 constitue un signal positif fort pour l’ensemble de la sous-région. Elle démontre qu’avec une vision claire et une mise en œuvre rigoureuse, il est possible de construire des économies plus robustes et plus à même de faire face aux aléas mondiaux