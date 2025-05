Donald Trump : comment l’Europe tente de le calmer

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

En avril 2025, Trump, désormais de retour à la Maison-Blanche, a annoncé une nouvelle série de droits de douane punitifs de 25 % sur des secteurs-clés des exportations européennes : l’automobile, l’aluminium et l’acier. Une décision brutale, destinée à corriger un déficit commercial de 300 milliards de dollars que Washington juge insupportable. Pour Bruxelles, la menace n’est pas seulement économique : elle est politique et stratégique.

L’Europe mise sur les achats pour désamorcer la crise

Face à la méthode forte adoptée par Donald Trump, l’Union européenne a choisi une autre voie : celle de l’apaisement par le commerce. Plutôt que de répliquer par de nouvelles taxes, elle propose de booster ses achats de produits américains à hauteur de 50 milliards d’euros. L’objectif est clair : réduire mécaniquement le déséquilibre commercial entre les deux rives de l’Atlantique et couper court à l’escalade. Cette stratégie repose notamment sur l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits agricoles comme le soja, deux secteurs phares pour les États-Unis.

Publicité

Ce geste de Bruxelles, qui pourrait ressembler à un cadeau, est en réalité une manœuvre diplomatique soigneusement calculée. En gonflant artificiellement la demande sur certains marchés clés, l’Union européenne espère faire baisser la pression américaine sans avoir à remettre en cause ses règles commerciales internes. Pour certains analystes, cette tactique rappelle les négociations de l’ère de la guerre froide : désamorcer les tensions non pas avec des missiles, mais avec des contrats.

Des négociations sous tension, un climat d’incertitude

Malgré cette ouverture européenne, les négociations restent fragiles. Aucun accord n’a encore été trouvé, et les discussions entre les représentants de la Commission européenne et les équipes de Trump se poursuivent sous haute tension. Le spectre de représailles douanières européennes n’est pas totalement écarté, mais mis en pause temporairement, comme un joker que l’on garde en réserve.

Ce climat d’incertitude affecte directement les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Les constructeurs automobiles allemands, en particulier, redoutent un effondrement de leurs exportations vers le marché américain, tout comme les agriculteurs américains, qui comptent sur l’Europe pour écouler leur production excédentaire. Dans ce bras de fer, chacun avance avec prudence, conscient qu’une étincelle peut relancer l’incendie commercial.

Trump, le déficit et la diplomatie du rapport de force

Derrière cette nouvelle offensive tarifaire, Trump poursuit une logique simple : rétablir ce qu’il perçoit comme un jeu déséquilibré. Pour lui, l’Union européenne limite l’accès des produits américains à ses marchés, tout en profitant généreusement du pouvoir d’achat des consommateurs américains. À ses yeux, cela justifie une politique de pression tarifaire jusqu’à ce que les Européens cèdent.

Publicité

Mais la réalité est plus complexe. Le commerce transatlantique est tissé de normes, de standards techniques et de régulations environnementales difficilement modifiables. Faire évoluer ces règles prend du temps et suppose des compromis que l’administration Trump n’est pas toujours disposée à accepter. Dans ce contexte, la stratégie européenne d’acheter plus, tout en évitant les conflits réglementaires, apparaît comme une solution de court terme, presque une rustine sur une entaille plus profonde.

L’Europe avance sur un fil tendu, entre fermeté silencieuse et souplesse calculée. Face à un président américain déterminé à imposer sa vision du commerce international, Bruxelles joue la carte du réalisme, quitte à déplaire à certains de ses propres membres. L’été 2025 s’annonce décisif : si aucun accord n’est trouvé, la guerre commerciale pourrait connaître une nouvelle flambée.