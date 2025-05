Elon Musk: battu par un concurrent chinois en Europe

Tesla (Photo unsplash)

En avril dernier, BYD a marqué un tournant significatif en surpassant Tesla sur le marché européen des véhicules électriques. Cette avancée historique met en lumière les défis croissants auxquels le constructeur américain est confronté face à l’essor des marques chinoises en Europe.

Malgré les déclarations optimistes d’Elon Musk lors du Forum économique du Qatar, où il minimisait les performances décevantes de Tesla, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le milliardaire a même admis que l’Europe était le marché « le plus faible » pour son entreprise, une reconnaissance discrète de la réalité des ventes, qui sont en berne depuis quelques mois maintenant.

BYD dépasse Tesla pour la première fois

Selon les données de JATO Dynamics, Tesla n’a vendu que 7 165 véhicules en Europe en avril, contre 7 230 unités 100% électriques pour BYD. En incluant ses modèles hybrides, le constructeur chinois a même atteint 12 525 véhicules vendus, soit une augmentation impressionnante de 169% par rapport à avril 2024. Tesla, en revanche, a subi un déclin dramatique de près de 50% sur la même période.

Cette contre-performance de Tesla est d’autant plus préoccupante que le marché européen des véhicules électriques a connu une croissance de 28% selon Dataforce, dans un contexte général stable. Le nouveau design de la Model Y n’a pas réussi à inverser la tendance, et Tesla est même devenu un repoussoir pour de nombreux consommateurs européens. Les positions politiques controversées d’Elon Musk, notamment son soutien à Donald Trump et aux mouvements d’extrême droite européens, expliquent en grande partie cette désaffection.

L’offensive chinoise s’intensifie en Europe

Au-delà de BYD, l’ensemble des constructeurs chinois profitent de cette dynamique électrique européenne. Cherry affiche 5 773 ventes contre seulement 462 l’année précédente, SAIC progresse de 25%, tandis que Xpeng atteint 1 665 unités vendues avec une hausse de 270%. BYD prépare déjà son renforcement avec le lancement de la Dolphin Surf, version européenne de la Seagull, proposée dès 23 000 euros.