Elon Musk : ce milliardaire se prépare à le devancer dans ce domaine

Elon Musk (The New Yorker)

Depuis plusieurs années, Elon Musk ambitionne de révolutionner la connectivité mobile en proposant un service de téléphonie par satellite directement accessible sur les téléphones portables, sans matériel spécifique. Son projet, baptisé Direct To Cell, vise à permettre à des milliards d’utilisateurs, surtout dans les zones isolées, de rester connectés au réseau mobile grâce à une constellation de satellites. L’idée est simple : remplacer les antennes terrestres par des satellites capables de transmettre directement les appels et données aux smartphones classiques, offrant ainsi une couverture quasi universelle. SpaceX, la société de Musk, a lancé des milliers de satellites Starlink, initialement destinés à fournir un accès internet haut débit à domicile, mais qui pourraient également servir cette vision mobile à terme.

Pourtant, dans cette course technologique effrénée, un concurrent inattendu semble prêt à le devancer dans ce domaine. Une jeune entreprise, AST SpaceMobile, déploie une stratégie innovante et ambitieuse pour connecter directement les téléphones mobiles par satellite, en misant sur des antennes gigantesques et un modèle économique accessible, défiant ainsi la suprématie du géant Musk.

Des antennes géantes pour un réseau satellitaire mobile

Dans cette course à la connectivité globale, une jeune entreprise, AST SpaceMobile, prend une longueur d’avance avec une stratégie audacieuse et novatrice. Plutôt que de multiplier les petits satellites comme Starlink, AST mise sur un nombre limité – environ 90 – équipés d’énormes antennes déployables, dont la taille dépasse de loin celles de la concurrence. Ces antennes, une fois déployées en orbite, peuvent couvrir une surface immense, jusqu’à 50 fois celle des équipements de Starlink. Cette particularité technique permet à AST de se positionner comme un acteur capable de fournir un service satellite directement intégré aux forfaits mobiles, à un coût beaucoup plus accessible.

Pour beaucoup, l’accès à l’internet via Starlink reste un luxe, avec un équipement de base à 350 dollars et un abonnement mensuel d’environ 80 dollars, un budget souvent prohibitif pour les populations des pays en développement. AST entend rendre possible la connexion via un simple smartphone classique, avec un supplément minime sur le forfait habituel. Cette promesse pourrait bouleverser le marché des communications mobiles en offrant une solution économique et efficace, notamment pour les 2,6 milliards de personnes dans le monde qui peinent à accéder à internet.

Une nouvelle ère pour la téléphonie mobile par satellite

L’originalité d’AST réside aussi dans son modèle économique et ses partenariats. L’entreprise a déjà signé des accords avec des géants des télécommunications comme Vodafone, Rakuten et Verizon, tous investisseurs, leur ouvrant la porte à un potentiel gigantesque : trois milliards d’abonnés potentiels. En évitant la construction de nouvelles antennes-relais terrestres, les opérateurs pourraient réaliser d’importantes économies tout en étendant leur couverture.

Cette technologie permettrait d’assurer la continuité des communications dans des situations où les réseaux classiques sont absents ou défaillants : un appel passé en pleine mer, une randonnée en montagne, ou dans des zones rurales isolées deviendrait possible avec un simple téléphone portable. Ce niveau d’accessibilité, auparavant réservé aux téléphones satellites spécialisés et coûteux, deviendrait la norme.

Un défi technique et économique majeur

Le déploiement des antennes d’AST est une prouesse technique. Chaque antenne est assemblée dans des salles blanches, pliée minutieusement pour tenir dans une fusée, puis déployée dans l’espace, une étape délicate et cruciale pour le fonctionnement du réseau. Le PDG Abel Avellan a pour ambition de lancer 60 satellites d’ici la fin de 2026, déployant ainsi une infrastructure satellitaire capable de rivaliser avec la constellation impressionnante de SpaceX, qui compte déjà plus de 7 100 satellites en orbite.

La taille imposante de ces antennes géantes pourrait bien permettre à AST de s’imposer rapidement dans un secteur encore en pleine mutation, en alliant performance technique et accessibilité financière. Selon Deutsche Bank, cette entreprise pourrait générer plusieurs centaines de millions de dollars dès 2026, et plus de 5 milliards d’ici 2030, en se concentrant sur un marché du mobile satellitaire encore peu exploité.

Alors qu’Elon Musk a popularisé l’idée de l’internet satellitaire avec Starlink, cette nouvelle approche d’AST SpaceMobile, fondée sur des antennes massives et un partenariat étroit avec les opérateurs mobiles, montre qu’une autre voie est possible pour connecter le monde. Dans cette course à la couverture universelle, le milliardaire sud-africain doit désormais compter avec un concurrent prêt à lui disputer le leadership dans ce domaine stratégique. L’enjeu est clair : connecter ceux qui jusqu’ici étaient laissés pour compte, en rendant la téléphonie satellitaire accessible à tous, sans compromis sur la qualité ni le prix.