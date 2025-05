Elon Musk : cette moquerie qui ne passe pas

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Avant qu’il ne devienne l’homme le plus clivant de l’industrie automobile, Elon Musk était surtout celui qui avait osé défier l’ordre établi. Avec Tesla, il a transformé un pari risqué en un empire industriel. Là où les géants traditionnels hésitaient encore à miser sérieusement sur l’électrique, Musk fonçait tête baissée, propulsant ses voitures aux quatre coins du monde. Il ne s’est pas contenté d’améliorer l’existant : il a refondu les fondations mêmes de la conception automobile, de la chaîne de production aux logiciels embarqués. Son obsession pour l’efficacité, l’innovation continue et la performance énergétique a imposé un nouveau rythme à toute l’industrie. À sa manière, il a forcé tout le secteur à accélérer, bousculant les constructeurs endormis et reléguant les stratégies prudentes aux marges du débat. L’électrique n’était plus un futur abstrait, mais un présent brutal. Et face à ce tournant, tous les acteurs ne semblent pas l’avoir pris de la même façon.

Mazda, un pied sur l’accélérateur, l’autre sur le frein

Dans cette course effrénée vers l’électrique, Mazda a choisi de ne pas courir au même rythme. Là où certains misent tout sur la rupture, le constructeur japonais préfère composer une partition plus nuancée. Fidèle à son esprit d’ingénierie singulière, Mazda continue d’explorer des voies alternatives. La marque mise encore sur son emblématique moteur rotatif, malgré les critiques sur ses émissions polluantes. Compact, léger, il reste pour Mazda un symbole identitaire fort, au point d’être réintégré comme générateur d’autonomie dans certaines configurations hybrides. Une fidélité mécanique qui tranche avec les moteurs électriques silencieux et normalisés de la concurrence.

Publicité

Mazda entend bien se lancer pleinement dans l’électrique, mais pas avant 2027. Le projet ? Un SUV compact ou intermédiaire, taillé pour le marché américain. D’ici là, la marque développe une électrification modérée, à travers des motorisations hybrides et la technologie SkyActiv, dans une approche qualifiée de multi-solutions. Ce pragmatisme est censé tenir compte des réalités régionales, notamment dans les pays où l’infrastructure pour les voitures électriques reste embryonnaire. Mazda vise une autonomie ambitieuse de 480 kilomètres, preuve qu’elle ne renonce pas à l’innovation, mais selon ses propres modalités.

Musk se paye Mazda et sa nostalgie

Mais pour Elon Musk, cette prudence a un goût d’archaïsme. Il n’a pas manqué de railler le choix de Mazda de remettre en avant son moteur rotatif. « Ils n’ont toujours rien compris », a-t-il lancé, réduisant la stratégie du constructeur japonais à une obstination rétrograde. Derrière cette moquerie, il y a plus qu’un trait d’esprit provocateur : il y a un désaccord profond sur la nature même de l’innovation. Musk incarne une vision radicale du progrès, où tout ce qui appartient au passé doit être dépassé, voire oublié. À ses yeux, continuer de peaufiner des moteurs thermiques, c’est regarder dans le rétroviseur en pleine ligne droite.

Mazda, de son côté, défend une philosophie presque artisanale. L’obsession du poids, le soin du détail, le refus de standardiser ses choix technologiques : autant de signes d’une marque qui préfère s’adapter lentement que de renier son ADN. Mais cette posture, si elle séduit certains amateurs de voitures singulières, expose aussi Mazda à des critiques féroces. Dans un monde où la réglementation se durcit et où la demande pour l’électrique explose, l’attente peut ressembler à un pari risqué. En s’arc-boutant sur des technologies du passé, même revisitées, Mazda prend le risque de se marginaliser.

Le tacle de Musk n’est donc pas qu’une raillerie gratuite : c’est une manière de rappeler, à sa façon brutale, que l’industrie automobile vit une révolution qui ne laisse que peu de place aux hésitations. L’histoire dira si Mazda a eu raison de maintenir son cap… ou si elle finira par devoir l’abandonner sous la pression conjuguée du marché et des leaders offensifs comme Musk.