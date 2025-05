Maghreb: ces forces armées renforcent leur puissance de frappe

Himars (DR) pouvant lancer des missiles ATACMS

Les exercices militaires conjoints, tels que ceux organisés dans le cadre de l’African Lion 2025, sont une plateforme clé pour améliorer la coopération et le renforcement des capacités des forces armées. En permettant à des soldats de différentes nations de travailler ensemble, ces manœuvres offrent l’opportunité d’échanger des savoir-faire techniques et opérationnels, tout en favorisant le partage d’expérience. Ce type de collaboration est essentiel pour construire des forces armées capables de réagir rapidement et de manière coordonnée face aux défis de sécurité contemporains.

Dans le cadre de l’exercice African Lion 2025, les Forces armées royales (FAR) du Maroc ont notamment été formées à l’utilisation du système d’artillerie HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Ces formations ont été dirigées par les militaires américains du 3ᵉ bataillon du 197ᵉ régiment d’artillerie de campagne, basé au sein de la Garde nationale du New Hampshire. Les manœuvres se sont déroulées dans la région semi-désertique de Cap Drâa, où les soldats marocains ont appris à intégrer le HIMARS dans leur doctrine tactique, permettant ainsi d’engager des frappes à haute précision en situation de conflit armé.

Le système HIMARS est reconnu pour sa capacité à délivrer des frappes de longue portée avec une précision millimétrique. Cette arme, qui peut être déployée rapidement grâce à sa mobilité, est un atout stratégique dans les conflits conventionnels comme asymétriques. Sa capacité à utiliser des roquettes guidées et des missiles balistiques tactiques renforce l’efficacité des frappes, et son transport par avion C-130 en fait un équipement idéal pour des opérations rapides et flexibles sur le terrain.

Les exercices d’African Lion 2025, auxquels participent plus de 10 000 soldats de 50 pays, dont plusieurs membres de l’OTAN, ont pour objectif de simuler des conflits de haute intensité. Ces formations visent à améliorer la coordination multinationale sur les plans du commandement, du renseignement et des opérations combinées entre unités terrestres, aériennes, navales et cybernétiques. Cette coopération, en plus d’offrir une opportunité d’échange de compétences, renforce également la crédibilité des forces régionales en vue d’opérer efficacement en coalition dans des situations de crise.

Les exercices African Lion illustrent ainsi la volonté des FAR du Maroc de moderniser leurs capacités militaires tout en consolidant des partenariats stratégiques avec leurs alliés, qu’ils soient américains ou issus d’autres nations partenaires. La coopération renforcée à travers ce type d’entraînement est non seulement bénéfique pour la sécurité régionale, mais elle prépare également les forces armées marocaines à répondre aux défis sécuritaires actuels avec une efficacité accrue.