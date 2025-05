Elon Musk : cette situation tendue le met en difficulté

Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Il y a quelques années, Tesla incarnait le futur, et Elon Musk, son emblématique dirigeant, se présentait comme le défricheur d’un monde électrique plus propre et plus audacieux. Mais depuis la réélection de Donald Trump, l’image de l’entrepreneur s’est fissurée. Ses prises de position politiques répétées en faveur du président américain ont déclenché une vague de rejet dans plusieurs pays. Des actes de vandalisme ciblant des concessions et des véhicules Tesla ont été rapportés non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Australie et jusqu’en Nouvelle-Zélande. À ce malaise s’ajoute une sanction économique : au premier trimestre 2025, les ventes mondiales de Tesla ont chuté de 13 %, avec des baisses spectaculaires comme en Allemagne (-60 %) ou en Australie, où certaines entreprises, à l’image de Tscherning, ont décidé de restituer leur flotte de véhicules. Tesla ne semble plus seulement être une marque, mais aussi un terrain d’affrontement idéologique. Et dans cette tempête, Elon Musk apparaît de plus en plus isolé.

Le Cybertruck, ou la chute d’une ambition surdimensionnée

Conçu comme un véhicule iconique, le Cybertruck devait bouleverser le marché des pick-ups électriques et affirmer la suprématie technologique de Tesla. En réalité, il illustre aujourd’hui la fragilité d’une stratégie trop ambitieuse. Alors qu’Elon Musk évoquait des objectifs de 250 000 ventes annuelles, les résultats sont loin du compte : seuls 6 400 exemplaires ont été écoulés au premier trimestre 2025. Une contre-performance retentissante, accentuée par un stock de plus de 10 000 véhicules invendus, répartis sur les concessions américaines selon les données d’Electrek et Tesla-Info.com. En termes financiers, cela représente environ 800 millions de dollars de véhicules immobilisés, une charge qui pèse lourd sur les comptes du constructeur.

Le Cybertruck devait symboliser l’avenir, mais il se transforme en fardeau logistique et commercial. Son design polarisant et ses retards de production en ont fait une vitrine peu engageante pour une marque déjà fragilisée. Dans un contexte où la fidélité des consommateurs se dilue, il semble que ce véhicule ait manqué son public. L’engouement initial s’est mué en embarras silencieux.

Une dynamique globale en net recul

Le Cybertruck n’est que la partie émergée d’un problème plus large. La chute des ventes touche l’ensemble des modèles Tesla, dans un marché pourtant encore en transition vers l’électrique. Le ralentissement de la production, observé dans plusieurs usines du groupe, traduit un essoufflement industriel plus profond. Pour une entreprise qui a longtemps misé sur la rapidité d’exécution et la rupture technologique, cette inertie nouvelle inquiète autant qu’elle étonne.

Dans les coulisses, les tensions montent. Entre les actionnaires, les équipes internes et les clients fidèles, le doute s’installe : la stratégie d’Elon Musk est-elle toujours en phase avec les attentes du marché ? L’omniprésence médiatique du PDG, ses interventions polémiques et son engagement politique affirmé brouillent le message initial de Tesla, centré sur l’innovation et la transition énergétique. Résultat : même les plus fervents adeptes commencent à s’interroger.

L’heure des choix

Elon Musk n’a jamais craint la confrontation. Mais cette fois, la pression vient de toutes parts : financiers, marchés, opinion publique. Tesla, longtemps perçue comme intouchable, se retrouve à gérer une crise d’image autant qu’un revers industriel. La promesse d’un avenir électrique universel est mise en suspens, victime de paris risqués et d’une communication devenue clivante.

Les prochains mois seront déterminants. Le redressement passera sans doute par un recentrage sur les fondamentaux : qualité, accessibilité, innovation technologique maîtrisée. Mais il impliquera aussi un choix stratégique clair de la part de Musk : continuer à polariser, ou renouer avec un leadership plus rassembleur. Pour l’instant, l’échec du Cybertruck fait figure d’avertissement. Et il n’est pas certain que Tesla puisse se permettre d’en ignorer un second.