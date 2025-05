Elon Musk contredit par un scientifique, on vous explique

Getty Images

Le projet ambitieux de colonisation de Mars, porté par Elon Musk, a récemment fait l’objet d’une critique sévère. Dans un article publié sur le site Quillette, l’astrophysicien Lawrence Krauss a exprimé des réserves sans équivoque concernant la vision d’établir une présence humaine permanente sur la planète rouge. Selon lui, « ce projet est irréalisable logistiquement, peu judicieux stratégiquement, et scientifiquement et politiquement, il est source de divisions et de dangers.«

Dans son intervention intitulée « Le projet Mars : une vanité », Krauss qualifie l’ambition du milliardaire d’ »illusoire » et de « dangereuse« . Il met en garde contre les risques que pourraient représenter les projets spatiaux de Musk pour « l’équilibre international dans l’espace », appelant à une réflexion approfondie avant de poursuivre dans cette voie controversée.

Une confrontation animée sur les réseaux sociaux

Le PDG de SpaceX et Tesla n’a pas tardé à réagir. Sur son réseau social X (anciennement Twitter), Elon Musk a répondu avec une provocation typique de son style, en taguant le compte @IfindRetards et en ajoutant : « J’ai trouvé une baleine » – une insulte à peine voilée envers l’astrophysicien. Face à cette attaque personnelle, Krauss a choisi de répondre avec humour, indiquant qu’il prenait ces propos « comme un compliment« .

Malgré ses critiques, l’astrophysicien reconnaît les contributions significatives de Musk dans plusieurs domaines. Il a notamment reconnu sa vision et son esprit entrepreneurial, notamment en ce qui concerne la révolution des voitures électriques et le développement de fusées réutilisables. Cependant, Krauss estime que le rêve de faire des humains une espèce multiplanétaire devrait être abandonné.

Des ambitions jugées irréalistes par la communauté scientifique

Le plan de Musk d’établir des villes d’un million d’habitants sur Mars au cours des prochaines décennies suscite un large scepticisme dans la communauté scientifique. Avec un calendrier prévoyant de premières fusées Starship vers Mars dès 2028, si la mission inhabitée de 2026 se déroule comme prévu, le milliardaire poursuit son objectif malgré les critiques. Lawrence Krauss n’est d’ailleurs pas le seul expert à exprimer des réserves : d’autres astrophysiciens renommés, comme Martin Rees, ont également qualifié ce projet « d’irréaliste » et de « dangereuse illusion« .