Elon Musk prend un gros risque face à Trump, risque de tensions

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Lorsque la campagne présidentielle de 2024 battait son plein, Elon Musk s’était imposé comme un allié inattendu mais stratégique de Donald Trump. Leur rapprochement avait surpris à gauche comme à droite : d’un côté, un magnat de la technologie prônant l’innovation radicale et, de l’autre, un ancien président populiste en quête de réhabilitation. Musk, séduit par l’idée de réformer la machine étatique de l’intérieur, avait accepté un rôle-clé dans la nouvelle administration : il avait pris la tête du département de l’Efficacité gouvernementale, surnommé le « Doge », avec pour mission de bousculer les lourdeurs bureaucratiques. Un mandat court, mais symbolique : limité à 130 jours, son contrat prend fin ce 28 mai. Ce départ annoncé devait être une transition en douceur, un retour aux affaires pour l’entrepreneur. Pourtant, il quitte la scène politique sur une note amère, en désaccord ouvert avec la dernière grande réforme portée par Trump et ses alliés au Congrès.

Une réforme fiscale perçue comme un contresens

Dans une interview exclusive accordée à CBS, Elon Musk a exprimé une déception à peine voilée face à la nouvelle loi de dépenses récemment adoptée par le Congrès. Loin de saluer un progrès, il y voit un recul. Pour lui, cette réforme ne fait qu’alourdir le déficit public et trahit l’objectif initial du Doge, qui était de rationaliser la dépense fédérale. Il n’a pas hésité à qualifier le texte de « massif » et de contraire aux efforts de simplification et de discipline budgétaire entrepris par son équipe. C’est un désaveu cinglant pour une réforme que Donald Trump qualifie pourtant de « magnifique et unique ». Musk, avec une ironie tranchante, a répondu que si un projet de loi peut être imposant ou séduisant, il est peu probable qu’il soit les deux à la fois.

Des visions économiques irréconciliables

Le désaccord ne se limite pas à une ligne budgétaire. Il reflète une divergence fondamentale entre deux visions du rôle de l’État. Alors que Trump continue de miser sur des effets d’annonce et des mesures spectaculaires, Musk semble avoir voulu incarner une approche plus technocratique, centrée sur l’impact réel des politiques publiques. Le Doge, dans l’esprit de Musk, devait être un laboratoire d’expérimentation, une interface agile entre la technologie et la gouvernance. Mais ce rêve s’est heurté aux logiques classiques du pouvoir. En quittant ses fonctions au lendemain de l’adoption de cette loi, Musk envoie un signal : il refuse d’être associé à une politique qu’il juge contre-productive.

Cette prise de distance pourrait avoir des répercussions bien au-delà de Washington. Musk, en tant que figure publique dotée d’une immense influence économique et médiatique, ne rompt pas seulement avec un projet politique, il pourrait réorienter une partie du débat public. Ses critiques ne manqueront pas d’alimenter les tensions au sein du camp républicain, entre les partisans d’un État allégé et les promoteurs d’un interventionnisme fiscal assumé.

Vers une colère noire de Donald Trump ?

Habitué à défendre ses réformes avec véhémence et à désavouer publiquement ceux qui remettent en question son autorité, Trump pourrait percevoir la prise de position de Musk comme une trahison, voire une mise en cause de sa crédibilité politique. Cette rupture pourrait exacerber les tensions déjà palpables entre le monde des affaires et la sphère politique traditionnelle. Il n’est pas exclu que Trump utilise son influence médiatique pour discréditer l’ancien responsable du Doge, transformant ainsi une critique interne en une confrontation publique plus virulente.