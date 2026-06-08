Elon Musk inquiet après un record historique de baisse de la natalité en Australie

L’homme d’affaires américain Elon Musk a réagi à la publication de nouvelles données démographiques montrant que l’Australie a enregistré en 2024 son taux de fécondité le plus faible jamais observé. Sur le réseau social X, dont il est propriétaire, il a estimé que les Australiens étaient en train de « disparaître » en raison du recul des naissances.

Selon les chiffres relayés par plusieurs médias australiens, le taux de fécondité du pays est tombé à 1,48 enfant par femme en 2024. Ce niveau constitue un nouveau plancher historique pour l’Australie et reste largement inférieur au seuil de renouvellement des générations, généralement estimé à 2,1 enfants par femme.

La réaction d’Elon Musk est intervenue après la diffusion de ces données sur X. Répondant à une publication consacrée à la baisse de la natalité, le milliardaire a écrit : « Ils disparaissent ».

Un taux de fécondité au plus bas

Le recul du nombre moyen d’enfants par femme est observé depuis plusieurs années en Australie. Les spécialistes de la démographie suivent de près cette évolution, qui concerne également de nombreux pays développés.

Un taux de fécondité inférieur au seuil de renouvellement des générations ne signifie pas nécessairement une diminution immédiate de la population. L’évolution démographique dépend également d’autres facteurs, notamment l’immigration et l’espérance de vie.

L’Australie continue d’ailleurs d’enregistrer une croissance de sa population, portée en partie par les arrivées de nouveaux résidents. Les chiffres récents montrent toutefois que les naissances ne suffisent plus à assurer seules le renouvellement de la population.

Elon Musk multiplie les mises en garde

Le fondateur de Tesla et de SpaceX évoque régulièrement les conséquences du déclin démographique dans plusieurs régions du monde. Père de quatorze enfants, il considère depuis plusieurs années la baisse des naissances comme l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les sociétés modernes.

L’Australie n’est pas le premier pays à susciter ses inquiétudes. En 2022, Elon Musk avait déjà affirmé que le Japon risquait de « disparaître » si sa natalité continuait à diminuer. Le pays asiatique enregistre depuis plusieurs années une baisse du nombre de naissances et fait face à un vieillissement rapide de sa population.

Un défi partagé par plusieurs économies développées

La question de la natalité préoccupe également plusieurs pays d’Europe ainsi que la Corée du Sud, qui affiche l’un des taux de fécondité les plus faibles au monde. Face à cette tendance, de nombreux gouvernements ont mis en place des aides financières, des dispositifs de soutien aux familles ou des mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

En Australie, les nouvelles données démographiques alimentent désormais le débat sur les perspectives à long terme de la population et sur les politiques susceptibles d’influencer l’évolution des naissances dans les années à venir.