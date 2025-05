Énergie au Maghreb : 365 millions d’euros pour des projets novateurs

Rabat. Photo: DR

Le Maroc poursuit sa transformation énergétique en s’appuyant sur une approche durable dans l’exploitation de ses ressources naturelles. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la mobilisation d’un financement vert de 365 millions d’euros en faveur du groupe OCP. D’après nos confrères de l’AgenceEcofin, Ce soutien a été rendu possible grâce à un accord signé avec SACE, un groupe italien spécialisé dans l’assurance et le financement de projets à dimension stratégique.

Le groupe OCP, acteur majeur dans le secteur des phosphates, veut adapter son modèle de production aux exigences environnementales actuelles. À travers ce financement, l’objectif est d’accélérer l’utilisation d’énergies renouvelables dans ses activités minières et renforcer la gestion durable des ressources en eau. Le projet intègre également la volonté du Maroc de faire de son industrie extractive un moteur de développement aligné avec les normes internationales en matière de durabilité.

Publicité

Karim Lotfi Senhadji, directeur financier du groupe OCP, a salué cet accord comme un pas décisif dans la transition du groupe vers une énergie 100 % propre et une eau 100 % non conventionnelle. L’approche du groupe repose sur des technologies innovantes, destinées à réduire l’empreinte écologique des opérations minières tout en maintenant leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large du Royaume, qui cherche à concilier exploitation des ressources naturelles et respect de l’environnement. Depuis plusieurs années, Rabat investit massivement dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, avec des projets de grande envergure comme Noor à Ouarzazate. L’intégration de ces sources d’énergie dans les chaînes de production industrielle devient une priorité, notamment dans les secteurs à forte consommation comme celui des mines.

Le partenariat avec SACE montre également la confiance des bailleurs internationaux dans la trajectoire énergétique du Maroc. En s’associant à des institutions reconnues, le pays maghrébin renforce sa capacité à mobiliser des financements innovants et à déployer des projets durables dans des secteurs stratégiques.