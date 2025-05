FC Barcelone : voici le joueur le mieux payé, on vous explique

Photo de jason charters - Unsplash

Le FC Barcelone peut souffler. Après de longues discussions, le club catalan a finalisé la prolongation de contrat de son prodige, Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l’ailier espagnol est désormais solidement lié à son club formateur, avec des conditions qui traduisent son nouveau statut.

Le dossier a mis du temps à se boucler, ce qui a pu faire naître quelques doutes. Mais en interne, les dirigeants sont toujours restés optimistes. Lamine Yamal, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen, incarne le futur du Barça. Et ce nouveau contrat vient renforcer cette idée. Le jeune joueur devient ainsi le mieux rémunéré de l’effectif professionnel. Selon plusieurs sources en Espagne, son salaire annuel pourrait atteindre entre 15 et 20 millions d’euros nets par an, selon ses performances. Un bonus spécifique est également prévu s’il remporte un jour le Ballon d’or, preuve de la confiance que le club place en son potentiel.

Autre élément marquant : la clause libératoire du joueur a été fixée à un milliard d’euros. Une manière claire de décourager toute tentative de départ et de montrer que le Barça compte construire autour de lui pour les prochaines années. Avec cette prolongation, le club envoie un message fort. Malgré un contexte financier encore fragile, il veut continuer à miser sur sa formation et garder ses talents. Lamine Yamal, formé à la Masia, est déjà un joueur clé malgré son jeune âge. Il incarne une génération prometteuse à laquelle le Barça veut redonner un nouveau souffle.

Le défi maintenant sera d’accompagner sa progression et de gérer la pression qui entoure un tel statut. Mais si son évolution se poursuit au même rythme, Lamine Yamal pourrait bien s’inscrire dans la lignée des plus grands noms passés par le club catalan et marqué l’histoire du ballon rond.