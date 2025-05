Hydrogène vert au Maghreb : un projet novateur bientôt lancé

Photo DR

Le Maroc s’affirme, jour après jour, comme un futur pilier de la transition énergétique. Grâce à un ensoleillement abondant, des espaces disponibles et une stratégie nationale claire, le royaume attire l’attention des grands acteurs du secteur, notamment dans le domaine prometteur de l’hydrogène vert.

Dernier signe en date de cet engouement, la société suédoise Metacon, spécialisée dans les technologies de production d’hydrogène, d’électricité et de chaleur, s’apprête à installer une unité pilote d’électrolyse sur le sol marocain. Ce projet expérimental pourrait bien marquer le début d’une série d’initiatives à grande échelle. Le projet porté par Metacon consiste à utiliser de l’eau et de l’électricité pour produire de l’hydrogène vert.

L’unité qui sera installée au Maroc est de petite taille, mais sa mission est essentielle. L’objectif est de tester la technologie dans un environnement réel, vérifier sa fiabilité et évaluer son rendement. Ce type d’initiative constitue un pont entre la recherche et la production industrielle. En cas de succès, cette phase pilote pourrait ouvrir la voie à des investissements plus lourds et à la mise en place de filières locales intégrées. Le Maroc ne cache pas ses ambitions.

Dans un contexte où les pays cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, le royaume se positionne comme un acteur crédible du nouvel ordre énergétique. L’hydrogène vert est considéré comme un levier clé pour décarboner les transports, l’industrie ou encore les réseaux de gaz. Et les pays d’Europe, fortement dépendants des importations énergétiques, voient dans le Maroc un partenaire stratégique de proximité.

Le Maroc a commencé à structurer son approche autour de l’hydrogène vert dès 2021, avec la publication de sa feuille de route nationale. Celle-ci prévoit une montée en puissance progressive, avec un objectif de compétitivité à l’horizon 2030. L’idée est de créer un véritable écosystème autour de la production, du stockage, du transport, mais aussi la formation de compétences locales et recherche appliquée.