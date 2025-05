Energie au Maghreb: un pays parie sur l’hydrogène vert

Photo DR

L’énergie demeure un secteur stratégique pour de nombreux pays à travers le monde. La gestion des ressources énergétiques, en particulier les énergies fossiles et renouvelables, façonne les relations internationales et détermine les positions géopolitiques de certains acteurs régionaux. L’Algérie, acteur majeur en Méditerranée, continue de diversifier ses ambitions énergétiques pour renforcer son rôle dans la sécurité énergétique régionale et mondiale.

L’Algérie, leader incontesté sur le marché gazier méditerranéen, s’engage activement pour dominer l’échiquier des énergies nouvelles et renouvelables. Le pays ne se contente pas de son rôle de fournisseur de gaz naturel, mais cherche également à s’imposer dans les secteurs de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables. Ce virage stratégique s’accompagne de projets ambitieux réalisés dans un cadre de partenariat avec des pays européens, notamment l’Italie, afin d’intégrer davantage l’Algérie aux réseaux énergétiques de la rive nord de la Méditerranée.

Face à une concurrence croissante, l’Algérie a su anticiper les menaces potentielles de nouveaux acteurs gaziers en développant ses infrastructures et ses capacités de production. Tout en renforçant ses partenariats régionaux, elle se positionne comme un acteur incontournable pour assurer la sécurité énergétique européenne, notamment à travers l’exportation de gaz naturel et la transition vers des énergies plus vertes.

Parmi les projets phares de cette nouvelle stratégie énergétique, le SoutH2 se distingue par son ambition de transporter de l’hydrogène vert de l’Algérie vers l’Allemagne, en passant par l’Italie et l’Autriche. Ce projet, soutenu par l’Union européenne, devrait voir le jour d’ici 2033 et pourrait redéfinir les dynamiques énergétiques en Méditerranée. En parallèle, les discussions avec la société italienne Edison marquent un tournant historique avec l’initiative de mélanger du gaz naturel et de l’hydrogène, une première étape vers l’exportation de cette nouvelle source d’énergie à travers le gazoduc Transmed.

L’Algérie poursuit ainsi une politique proactive visant à affirmer son rôle de leader dans la transition énergétique mondiale, en exploitant pleinement ses ressources et son expertise technique pour répondre aux besoins futurs des marchés énergétiques.