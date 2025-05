Importations au Maghreb : mesures drastiques annoncées

Image by Pexels from Pixabay

Le Maroc a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de régulation commerciale avec la publication, le 17 mai dernier, d’une liste mise à jour des produits soumis à un contrôle systématique à l’origine. Cette mesure, bien que discrète, marque un durcissement significatif du dispositif d’importation marocain.

Cette réforme va bien au-delà d’un simple ajustement administratif. Elle instaure un véritable verrouillage normatif touchant la qualité des matériaux, la sécurité des équipements, la performance énergétique et la compatibilité environnementale. Chaque produit référencé se voit attribuer une norme marocaine obligatoire, un code tarifaire douanier et des seuils quantitatifs ou financiers déclenchant les contrôles, permettant ainsi de filtrer les flux sans entraver les petits volumes commerciaux.

Secteurs prioritaires sous haute surveillance

Les matériaux de construction occupent une place centrale dans ce dispositif. Treillis soudés, armatures pour béton, garnitures d’étanchéité et éléments métalliques font l’objet d’exigences strictes dès deux tonnes importées pour les armatures ou 5 000 dirhams pour de simples joints. La plasturgie n’échappe pas à cette vigilance, avec des normes spécifiques pour les films agricoles, tubes PVC et systèmes d’irrigation, contrôlés dès 10 000 dirhams.

Les équipements électriques et électroménagers subissent également une batterie d’exigences couvrant la sécurité, la tenue au feu, la compatibilité électromagnétique et la performance énergétique. La réglementation marocaine, alignée sur les standards internationaux, différencie l’usage domestique et industriel, imposant un marquage précis pour le consommateur final. Même les articles d’usage courant, des meubles pour enfants aux ustensiles de cuisine, sont concernés par ces normes préventives.

Architecture réglementaire renforcée

Le système repose sur un double seuil d’exemption en unités ou valeur marchande, fluidifiant les petits flux tout en maintenant des exigences élevées pour les volumes significatifs. Les importateurs doivent désormais fournir un certificat de conformité préalable, sous peine de sanctions douanières sévères. Cette architecture normative nationale, étroitement articulée avec les standards internationaux, matérialise la volonté marocaine de contrôler rigoureusement la qualité des produits importés.