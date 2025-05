Infrastructures: le tunnel le plus profond du monde bientôt construit

Photo Unsplash

La Norvège a entamé un projet d’infrastructure sans précédent : la construction du plus long tunnel sous-marin du monde. Nommé Rogfast, ce projet colossal, dont le coût est estimé entre 1,6 et 2 milliards d’euros, a débuté en 2018. Situé sur la côte ouest de ce pays nordique, marqué par de nombreux fjords, ce tunnel vise à révolutionner les déplacements dans la région. Actuellement, le trajet de Trondheim à Kristiansand nécessite 21 heures de route et sept traversées en ferry, une contrainte majeure pour les habitants comme pour les visiteurs.

Ce méga-tunnel reliera les districts de Randaberg et Bokn sur une distance impressionnante de 27 kilomètres, creusé dans une couche rocheuse située à 400 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fera également le tunnel routier le plus profond jamais construit. Les automobilistes y circuleront sur quatre voies pendant environ 35 minutes, sans aucune sortie intermédiaire possible.

Publicité

Une révolution pour le transport en Norvège

L’ambition des autorités norvégiennes est double : faire gagner un temps considérable aux professionnels du transport de marchandises et stimuler le tourisme le long de la côte ouest, bordée par l’autoroute E39. Grâce au tunnel Rogfast, la traversée du pays par le littoral de Trondheim à Kristiansand pourra s’effectuer en seulement dix heures, contre 21 heures actuellement, sans prendre une seule fois le ferry. Cette réduction de moitié du temps de parcours représente un avantage logistique majeur pour l’économie locale.

L’utilisation de ce tunnel aura un coût estimé à environ 38 euros par véhicule, un tarif qui peut sembler élevé, mais qui sera compensé par le gain de temps substantiel et l’économie réalisée sur les traversées en ferry. Cette infrastructure transformera la connectivité d’un pays où les contraintes géographiques ont toujours représenté un défi majeur pour les déplacements.

Une finalisation prévue pour 2033

Les voyageurs désireux d’emprunter cette prouesse d’ingénierie devront toutefois s’armer de patience. La construction, qui a connu des retards en raison de la pandémie de COVID-19, ne s’achèvera qu’en 2033. À cette date, le Rogfast dépassera officiellement le tunnel de Laerdal (24 km), également situé en Norvège, pour devenir la plus longue route sous-marine au monde. Ce projet témoigne de l’expertise norvégienne en matière d’infrastructures souterraines, développée pour surmonter les défis posés par la topographie unique du pays.