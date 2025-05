Investissement en Afrique : ce pays va accueillir une importante filiale

Abidjan - Côte d'Ivoire (Photo DR)

Présente dans plus de vingt pays africains, United Bank for Africa (UBA) est l’un des groupes bancaires les plus influents du continent. Sa force repose non seulement sur un vaste réseau de services financiers, mais aussi sur la vision de son président-directeur général, Tony Elumelu. Ce magnat nigérian de la finance est reconnu pour son engagement en faveur de l’entrepreneuriat africain, notamment à travers la Tony Elumelu Foundation, qui a soutenu des milliers de jeunes porteurs de projets à travers l’Afrique. À la tête de UBA, il a imposé une stratégie d’expansion proactive, misant sur l’intégration régionale et la stabilité macroéconomique pour positionner la banque comme un acteur clé de l’unité économique du continent. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le nouveau pari de l’établissement : renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest francophone à partir d’Abidjan.

Abidjan, nouveau centre névralgique de l’investissement régional

Abidjan s’impose comme un nouveau point d’ancrage stratégique dans le paysage financier africain. La capitale économique ivoirienne a été choisie pour accueillir le futur siège régional de United Capital, la branche d’investissement du groupe United Bank for Africa (UBA). Cette annonce, faite le 29 mai 2025 par le président-directeur général Tony Elumelu à l’issue d’une rencontre avec le chef de l’État Alassane Ouattara, confirme la montée en puissance de la Côte d’Ivoire comme hub économique régional.

Tony Elumelu, figure de proue de la finance africaine et défenseur actif de l’entrepreneuriat sur le continent, a salué la stabilité politique et les performances économiques du pays. Ces deux facteurs, combinés à un environnement favorable aux affaires, ont pesé dans la balance. Abidjan ne servira pas uniquement de base opérationnelle ; elle deviendra le centre décisionnel de United Capital pour l’ensemble des huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Une décision qui redéfinit la géographie financière ouest-africaine

L’installation du siège régional de United Capital ne relève pas d’un simple transfert logistique. Elle marque une volonté affirmée de structurer les services d’investissement au cœur même de l’Afrique francophone. Jusque-là, la majorité des décisions stratégiques en matière d’allocation de capitaux provenaient de pôles situés à Lagos ou à Johannesburg. Désormais, Abidjan sera l’épicentre de l’analyse, de la planification et du déploiement de fonds pour des projets allant de l’infrastructure à l’innovation, dans l’ensemble de l’espace UEMOA.

Cela pourrait redessiner les équilibres financiers dans la région. Les entreprises locales bénéficieront d’un accès plus direct à des partenaires de financement, tandis que les investisseurs internationaux trouveront en Côte d’Ivoire un interlocuteur de proximité, ancré dans les réalités économiques du terrain.

Le pari d’une Afrique qui décide pour elle-même

Cette annonce illustre un mouvement plus profond : celui d’une Afrique qui entend piloter son développement depuis ses propres capitales, avec ses propres outils et talents. En faisant d’Abidjan un centre de décision régional, UBA traduit en actes sa foi dans le potentiel local. Ce geste résonne aussi avec la philosophie de Tony Elumelu : construire une Afrique forte à travers des institutions fortes.

En renforçant les capacités d’investissement sur le continent, ce projet pourrait bien inspirer d’autres groupes à revoir leur stratégie d’implantation. À terme, c’est toute la chaîne de valeur de la finance africaine qui pourrait se rapprocher des territoires qu’elle veut transformer. Pour Abidjan, cette évolution représente à la fois une reconnaissance et une responsabilité : celle d’ouvrir la voie à un avenir financier où les capitaux circulent, mais où les décisions se prennent chez soi.