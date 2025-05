Lutte contre la corruption dès la base au Bénin : le HCPC à l’écoute des jeunes de Dassa-Zoumè

Après Kétou et Pobè dans le département du Plateau, la phase pilote de la campagne nationale de sensibilisation contre la corruption, initiée par le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (Hcpc), s’est poursuivie à Dassa-Zoumè, dans le département des Collines.

Les 20 et 21 mai, une délégation conduite par le Secrétaire général du Hcpc, Olivier Attindéhou, a organisé une série d’activités de sensibilisation dans trois établissements scolaires : l’École Primaire Publique de Moumoudji, l’École Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées, et le CEG 1 de Dassa.

Le message est clair : « Pour réussir la prévention, il faut investir dans la jeunesse ». À travers cette initiative, le Hcpc entend semer dès l’enfance les graines de l’intégrité afin de former une future génération d’acteurs publics responsables et vertueux. Le Secrétaire général du Hcpc l’a rappelé avec conviction : « La véritable prévention commence avec la jeunesse. Semer aujourd’hui la graine de l’intégrité, c’est garantir demain une génération de béninois intègres, engagés dans la construction nationale ».

À chaque étape, des discussions ont été engagées entre élèves, enseignants, responsables éducatifs et membres de la délégation du Hcpc. Les interventions ont permis de mieux comprendre les fondements de la corruption, ses différentes formes, ses conséquences sur la société béninoise, ainsi que les sanctions prévues par la loi.

Les questions pertinentes posées par les élèves et le personnel éducatif ont souligné l’intérêt et la pertinence de cette campagne. Pour Jacques Acheffon Migan, cette démarche est essentielle : sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la corruption et ses impacts sur le développement du pays est une condition sine qua non pour renforcer la transparence et promouvoir la bonne gouvernance.

À l’issue de ces rencontres, élèves, enseignants et parents ont exprimé leur engagement à devenir des relais actifs de la lutte contre la corruption dans leurs communautés. Mieux encore, les établissements visités ont souhaité être intégrés dans une dynamique pérenne, en se positionnant comme « Ambassadeurs du Hcpc » : des symboles vivants de l’intégrité et de la bonne gouvernance en milieu scolaire.

Cette vaste campagne de sensibilisation, qui entre dans le cadre de la mission de prévention du Hcpc, se poursuivra dans deux autres départements : le Borgou et l’Ouémé. Ciblant à la fois les leaders communautaires, les figures d’opinion et les apprenants (élèves et étudiants), cette initiative marque une étape décisive vers une gouvernance plus vertueuse et un avenir plus prometteur pour le Bénin.