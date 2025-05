Maghreb : 2 pays européens courtisés pour des investissements

Rabat. Photo: DR

Le Maroc intensifie ses efforts pour séduire les investisseurs étrangers. Cette fois, le royaume a choisi de porter son message directement en Europe, à travers une tournée économique menée aux Pays-Bas et en Belgique. L’initiative, encadrée par des hauts responsables du ministère de l’Économie, vise à établir des passerelles solides avec deux partenaires économiques stratégiques.

Au cœur de cette démarche, le Maroc cherche à valoriser son image de pays stable et attractif, capable d’accueillir des projets innovants dans des secteurs clés. L’objectif est de positionner Rabat comme un carrefour régional pour l’investissement, à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe.

Les rencontres organisées avec des entreprises, des fonds d’investissement et des représentants institutionnels ont permis de mettre en lumière les nombreux atouts du pays. Parmi eux, une offre territoriale variée, des zones industrielles bien développées, une main-d’œuvre qualifiée et des accords de libre-échange avec plusieurs grandes régions du monde.

Mais au-delà de l’argumentaire économique, la tournée a aussi insisté sur les ambitions du Maroc dans des domaines précis. Énergies renouvelables, automobile, aéronautique, technologies numériques ou encore agriculture moderne : autant de secteurs où le royaume cherche à nouer des partenariats solides avec des investisseurs capables d’apporter expertise et capitaux.

Ce type de démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de l’investissement, à la fois tournée vers l’international et ancrée dans les priorités nationales. Il s’agit non seulement d’attirer des projets créateurs d’emplois, mais aussi de renforcer le tissu productif local à travers le transfert de compétences et de technologies. En misant sur des échanges directs et ciblés, le Maroc espère convaincre ses interlocuteurs européens de miser sur son potentiel.