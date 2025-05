Maghreb: ce pays figure dans un top 3 des destinations estivales

Photo: DR

Le Maroc continue de se distinguer comme une destination incontournable en Afrique, séduisant chaque année des milliers de voyageurs en quête de découvertes uniques. Ce pays, riche de son patrimoine culturel et naturel, séduit par sa diversité géographique et ses paysages à couper le souffle, qui en font une option de choix pour des vacances mémorables. Que ce soit pour ses plages, ses montagnes ou ses villes historiques, le Maroc offre une expérience inoubliable, attirant les visiteurs des quatre coins du monde.

Dans un classement récemment publié par la plateforme spécialisée AFAR, le Maroc se place parmi les 13 meilleurs endroits où voyager en août, décrochant la troisième position. Cette reconnaissance met en lumière l’attrait de la côte marocaine, particulièrement populaire auprès des amateurs de surf. Les villes comme Tanger, déjà célèbres, gagnent en popularité, tandis que des destinations moins fréquentées, telles que la côte est du pays, s’imposent comme des alternatives intéressantes pour ceux à la recherche d’un cadre plus calme tout en profitant des vagues atlantiques.

Les passionnés de surf trouveront leur bonheur à Oualidia, où l’océan pénètre par une ouverture étroite, créant des vagues parfaites pour tous les niveaux. Sidi Kaouki, à proximité d’Essaouira, attire aussi les surfeurs, notamment ceux plus expérimentés, grâce à ses conditions idéales pour la pratique du sport. Pour les plus audacieux, la région autour de Safi, réputée pour ses vagues puissantes, se distingue comme l’une des meilleures zones de surf en Afrique.

Le Maroc ne se contente pas seulement de séduire par ses paysages et ses activités, il rend également l’accès plus facile grâce à des infrastructures modernes. AFAR recommande la compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui assure des vols directs depuis des villes comme Miami et New York, facilitant ainsi l’arrivée des voyageurs. Le train à grande vitesse Al Boraq, qui relie les principales villes du pays, est également un atout majeur pour ceux qui préfèrent voyager à terre tout en profitant du confort et de la rapidité.

Cette reconnaissance de la part d’AFAR confirme l’attrait croissant du Maroc comme destination phare pour les vacances estivales, une tendance qui ne cesse de se renforcer au fil des années.