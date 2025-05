Maghreb: ce pays séduit les Indiens, au détriment de la Turquie

Photo : iStock

Le Maroc, destination touristique en plein essor, semble capter de plus en plus l’attention des voyageurs indiens. Face à des tensions géopolitiques croissantes dans la région, de nombreux citoyens de l’Inde privilégient désormais ce pays nord-africain comme alternative aux destinations traditionnelles, telles que la Turquie et l’Azerbaïdjan. Si ces deux derniers pays connaissent une baisse significative de réservations en raison du contexte diplomatique, le Maroc tire son épingle du jeu et s’impose comme un choix de plus en plus populaire.

La situation géopolitique actuelle entre l’Inde et certains pays voisins comme le Pakistan, ainsi que les positions prises par la Turquie et l’Azerbaïdjan dans ce contexte, ont conduit à un boycott croissant de ces destinations par les Indiens. L’appel au boycott a trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, amplifiant un sentiment de solidarité nationale. Le slogan « la nation d’abord » a rapidement été adopté, et cela se reflète dans les annulations massives de voyages.

Publicité

D’après un responsable de la compagnie aérienne Moneycontrol, « nous avons reçu environ 2 000 annulations et demandes de report la semaine dernière pour des voyages à destination d’Istanbul et de Bakou au cours des trois prochains mois ». Si cela représente actuellement moins de 5 % des réservations vers ces destinations, les annulations pourraient se multiplier dans les semaines à venir. En effet, selon le site Yatra, plus de 50 % des forfaits vacances vers la Turquie et l’Azerbaïdjan ont été annulés depuis le 7 mai. La baisse des réservations vers ces deux pays a atteint 60 %, tandis que les annulations ont explosé de 250 %, d’après les données collectées par MakeMyTrip (MMT).

Dans ce contexte, le Maroc a vu une augmentation de la demande de la part des voyageurs indiens. Ce pays, reconnu pour sa richesse culturelle et sa sécurité, est désormais perçu comme une destination plus stable et accessible. Hari Ganapathy, cofondateur de Pickyourtrail, a souligné que « certains voyageurs indiens se tournent vers des destinations plus sûres comme le Maroc et le Cambodge, qui continuent de susciter un vif intérêt en raison de leur accessibilité et de leur sécurité pour les Indiens ».

Les destinations asiatiques telles que la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l’Indonésie figurent également parmi les nouvelles options choisies par les Indiens, grâce à leur rapport qualité/prix et la diversité des expériences qu’elles offrent. Mais le Maroc, avec ses paysages diversifiés, ses plages et ses monuments historiques, apparaît comme l’un des pays qui bénéficie d’un nouvel engouement. Selon Sabina Chopra, directrice de l’exploitation et cofondatrice de Yatra, « ces pays sont devenus les choix préférés en raison de leur prix abordable, de leur facilité de voyage et de la diversité des expériences qu’ils offrent ».