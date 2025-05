Maghreb : ce pays va-t-il décrocher un poste de membre non permanent de l’ONU ?

Le Maroc a déjà occupé à plusieurs reprises un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, notamment dans les années 1960, 1990 et plus récemment en 2012-2013. Ces mandats ont permis au pays de jouer un rôle dans les grandes décisions internationales liées à la paix et à la sécurité. Un tel poste offre une visibilité diplomatique importante ainsi qu’une capacité d’influence sur les dossiers mondiaux. La reconquête de ce siège pour la période 2028-2029 s’inscrit donc dans une continuité d’engagement diplomatique, visant à renforcer la présence du Maroc sur la scène internationale.

Un soutien officiel de la Ligue arabe et les défis du lobbying international

Lors du 34ᵉ sommet de la Ligue arabe, tenu en mai 2025 à Bagdad, le Maroc a reçu un soutien formel de la part des États arabes en faveur de sa candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce soutien, consigné dans la déclaration finale, constitue un appui politique important. Cependant, l’élection se jouera en 2027 lors du vote de l’Assemblée générale des Nations Unies, où chaque État membre dispose d’une voix. Le Maroc devra donc mener une campagne diplomatique étendue auprès des 193 membres pour obtenir un nombre suffisant de voix.

La délégation marocaine, conduite notamment par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, a profité du sommet arabe pour renforcer ses liens avec d’autres pays, en particulier dans le monde arabe et africain. Ce travail de diplomatie multilatérale est une étape clé pour transformer le soutien régional en un appui global.

Le dossier libyen comme levier diplomatique

Par ailleurs, la Ligue arabe a réaffirmé son appui à la mission des Nations Unies en Libye et à une solution politique fondée sur l’Accord de Skhirat de 2015, un cadre de négociations initié au Maroc. Ce soutien souligne l’importance accordée par Rabat à la stabilité régionale et à son rôle dans la médiation. L’expérience acquise dans ce dossier pourrait être valorisée par le Maroc dans sa campagne pour le Conseil de sécurité, en mettant en avant sa contribution à la recherche de solutions politiques dans des contextes complexes.

Un enjeu diplomatique majeur

Obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU représente une opportunité stratégique pour le Maroc. Cela permettrait au pays de participer directement aux discussions sur les questions internationales de sécurité, de renforcer ses partenariats et d’affirmer son rôle dans la région. La campagne pour cette élection nécessite cependant un engagement diplomatique soutenu et une mobilisation au-delà des frontières arabes.

Le vote de 2027 sera un moment déterminant. Le Maroc devra convaincre un large éventail d’États membres et faire face à une concurrence potentiellement importante. Le soutien de la Ligue arabe constitue une base solide, mais il ne garantit pas à lui seul le succès. La suite de cette campagne sera à observer de près pour mesurer la capacité du pays à s’imposer sur la scène internationale.