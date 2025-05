Maghreb : ce pays veut moderniser son réseau foncier

Photo DR

La Tunisie engage un tournant important dans sa gestion du foncier. Les autorités ont lancé un vaste projet de numérisation du registre foncier national. L’objectif est clair : rendre le système plus transparent, plus accessible et plus fiable pour les citoyens comme pour les investisseurs.

Ce chantier de modernisation s’inscrit dans une dynamique plus large de réforme administrative. En mettant en place une plateforme numérique centralisée, le pays veut permettre la consultation et la gestion en ligne des titres fonciers. Cette démarche vise à simplifier les procédures, à limiter les erreurs ou les fraudes, et à mieux sécuriser les droits de propriété.

Au-delà de l’aspect technique, l’enjeu est aussi économique. Le foncier joue un rôle clé dans l’investissement, surtout dans les secteurs agricole, industriel et immobilier. Or, l’actuel système d’enregistrement est souvent jugé lent, opaque, et source de conflits. Les litiges liés à la propriété freinent de nombreux projets. En réduisant ces obstacles, la numérisation pourrait renforcer la confiance des acteurs économiques.

Il s’agit aussi d’un levier de lutte contre la corruption. La centralisation des données et leur accessibilité contrôlée devraient limiter les manipulations, les pratiques clientélistes ou les interventions informelles dans les transactions.

Cette initiative montre la volonté tunisienne d’utiliser les outils numériques pour améliorer la gouvernance et stimuler le développement. Si le projet est bien mené, il pourrait faire de la Tunisie un exemple en Afrique du Nord en matière de gestion foncière moderne. Le défi sera maintenant d’assurer l’adhésion des usagers, la qualité des données saisies, et la sécurité du système.