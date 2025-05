Maghreb : la BAD a piloté des investissements de l’ordre de 2.9 milliards $ dans ce pays

Banque africaine de développement

Le Maroc continue de séduire les grandes institutions financières africaines et internationales. La Banque africaine de développement (BAD), l’un de ses partenaires historiques, a réaffirmé récemment sa confiance envers le Royaume. L’institution indique que près de 3 milliards d’euros de projets sont actuellement en cours dans le pays.

Ces financements soutiennent à la fois des réformes structurelles et des investissements stratégiques. Cet accompagnement vise à renforcer la compétitivité de l’économie marocaine, améliorer l’environnement des affaires et consolider les acquis en matière de développement humain. La BAD insiste sur la qualité de la coopération avec Rabat. Pour la banque panafricaine, le partenariat avec le Maroc se distingue par sa régularité, sa vision de long terme et sa capacité à produire des résultats concrets.

Publicité

Ces dernières années, les projets soutenus par la BAD au Maroc ont touché des secteurs variés : infrastructures, énergies renouvelables, agriculture, eau, éducation, emploi des jeunes. Cette diversité reflète la volonté du pays de moderniser son économie tout en intégrant les impératifs sociaux et environnementaux. L’implication continue de la BAD témoigne aussi de la solidité des institutions marocaines et de la stabilité du cadre macroéconomique. C’est ce qui attire les bailleurs de fonds, rassurés par la rigueur de la gestion publique et la clarté des priorités nationales.

Le Maroc, en misant sur la planification, les réformes et les partenariats stratégiques, cherche à devenir un pôle économique régional. Le soutien de la BAD s’inscrit dans cette ambition et montre que le pays est perçu comme un acteur crédible, capable de transformer les financements en projets durables. En renforçant son ancrage avec les institutions africaines, le Royaume conforte aussi sa place dans le développement du continent. Un positionnement qui pourrait s’avérer décisif pour les années à venir