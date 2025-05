Maghreb: la voie ferrée en pleine expansion

Dodi Achmad - Unsplash

Les infrastructures ferroviaires jouent un rôle déterminant dans le développement économique des nations en facilitant le transport de marchandises et de passagers sur de longues distances. Véritable colonne vertébrale logistique, le rail permet d’acheminer des volumes importants avec régularité et fiabilité, tout en contribuant à la réduction des coûts de transport et de l’empreinte environnementale. À travers le monde, l’extension et la modernisation des réseaux ferroviaires s’imposent comme un levier stratégique pour soutenir l’industrialisation, dynamiser les échanges et désenclaver des régions à fort potentiel économique.

En Algérie, le chantier de la ligne ferroviaire reliant Béchar à Gara Djebilet poursuit sa progression avec méthode. Après la mise en service récente du premier tronçon de 100 km reliant Béchar à Abadla, l’attention se tourne désormais vers la section Tindouf-Gara Djebilet, longue de 135 km, où 40 km de rails sont déjà posés. Ce projet, supervisé par l’Agence nationale d’étude et de suivi des investissements ferroviaires (Anesrif), mobilise des moyens techniques avancés, notamment un train de pose de rails innovant, capable de dérouler jusqu’à 3 km de voies par jour, un procédé inédit sur le continent africain.

En parallèle, la section Oum El Assel-Tindouf (175 km) se prépare à entrer dans sa deuxième phase, consacrée à la pose des traverses. Pour accompagner cette étape, une usine locale, exploitée par le groupe chinois GCB, a démarré la production de traverses avec une capacité de 800 unités par jour. Cette unité, entièrement pilotée par des compétences algériennes, intègre des technologies modernes adaptées aux exigences du chantier.

Le projet dans sa globalité couvre 950 km, dont un tronçon clé reliant Hammaguir à Oum El Assel sur 440 km, actuellement en phase de terrassement et de réalisation des ouvrages d’art. Cette partie représente le segment le plus vaste et complexe du programme ferroviaire minier sud-ouest, appelé à jouer un rôle majeur dans l’exploitation et l’acheminement du minerai de fer extrait de la région.

Outre les avancées locales, la dimension internationale du projet se confirme avec la signature d’un contrat par la société allemande Vossloh, chargée de fournir 300 systèmes d’aiguillages et de fixation. Ce partenariat, d’une valeur de 59 millions d’euros, illustre l’implication d’acteurs étrangers dans le développement ferroviaire algérien.

Ce vaste chantier, qui permettra à terme de transporter plus de 40 millions de tonnes de minerai de fer par an, s’inscrit dans une dynamique de valorisation des ressources minières nationales. Les responsables du projet estiment que la cadence actuelle laisse présager une livraison anticipée des différents tronçons, consolidant ainsi les bases d’une infrastructure stratégique pour l’économie du pays.